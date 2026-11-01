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Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti

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Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
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Bursa merkezli 46 yıllık yatak devi Mavi Ay Yatak’a bağlı iki şirket için iflas kararı çıktı. Konkordato talepleri reddedilen Ada Yatak Baza ve King Protrade Tekstil firmalarının iflasına karar verilirken, gruptaki diğer iki şirket ise iflas hükmünden muaf tutuldu.

  • Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak bünyesindeki Ada Yatak Baza A.Ş. ile King Protrade Tekstil Ltd. Şti.'nin basit tasfiye usulüyle iflasına karar verdi.
  • Aynı davada Beyrut Mühendislik A.Ş. ile Turkuaz Yatak Baza Ltd. Şti.'nin konkordato talepleri reddedildi, ancak İcra ve İflas Kanunu'nun 292. maddesindeki şartlar oluşmadığı için bu iki şirkete iflas kararı verilmedi.
  • 1980 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk fermuarlı yatak kılıfı üreticisi olan Bursa merkezli Mavi Ay Yatak, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya ihracat yapıyordu.

Türkiye’nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak’ın bünyesindeki iki şirket hakkında yürütülen konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkesi, yaklaşık bir yıldır süren değerlendirmelerin ardından Ada Yatak Baza A.Ş. ile King Protrade Tekstil Ltd. Şti.’nin iflasına hükmetti.

KONKORDATO SÜRECİ BİR YIL SÜRDÜ

Mali sıkıntılar nedeniyle 2025 yılının ekim ayında konkordato talebinde bulunan Mavi Ay Yatak ve gruba bağlı şirketlere mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet verilmiş, taşınır ve taşınmaz devirlerine kısıtlama getirilmişti.

Mahkeme, konkordato dosyasının nihai incelemesinde talepleri reddederek Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için basit tasfiye usulüyle iflas sürecini başlattı.

İKİ ŞİRKET İFLAS KARARINDAN MUAF TUTULDU

Aynı dava kapsamında yer alan Beyrut Mühendislik A.Ş. ile Turkuaz Yatak Baza Ltd. Şti.’nin de konkordato talepleri reddedildi. Ancak mahkeme, bu iki firma için İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesindeki gerekli şartlar oluşmadığı gerekçesiyle iflas kararı vermedi.

AVRUPA’YA İHRACAT YAPAN ÖDÜLLÜ MARKAYDI

1980 yılında temelleri atılan ve Türkiye'nin ilk fermuarlı yatak kılıfı üreticisi olarak bilinen Mavi Ay Yatak, 46 yıllık ticari geçmişe sahipti. Bursa merkezli firma, Türkiye genelindeki başarısının yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatla da tanınıyordu. Şirket, geçmiş yıllarda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ödülleri ile KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’ne layık görülmüştü.  

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları7 İphone:

yaşa ak kafalılar ilkokul mezunları

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Haber Yorumlarıjp7jknxq5y:

ekonominin sorumlusu kimdi

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