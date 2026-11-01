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Bolu'da 14 Burda AVM'deki Cadılar Bayramı partisinde kavga çıktı, 4 kişi gözaltına alındı

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Bolu'da 14 Burda AVM'deki Cadılar Bayramı partisinde kavga çıktı, 4 kişi gözaltına alındı
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Bolu'da 14 Burda AVM içindeki alkollü mekanda düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir AVM güvenlik görevlisi darp edildi, alkolden etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 14 Burda AVM içerisinde bulunan alkollü bir mekanda düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir AVM güvenliği darp edilirken, alkolden etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, D-100 Karayolu Paşaköy Mahallesi mevkisinde bulunan 14 Burda AVM içerisindeki alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadılar Bayramı (Halloween) partisine katılan iki grup arasında mekan çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki grup arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çıktı. Kavgaya ilk müdahaleyi AVM güvenlik görevlileri yaparken, tarafları ayırmaya çalışan bir güvenlik görevlisi de darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları kontrol altına alarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, mekanda alkolden etkilendiği öğrenilen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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