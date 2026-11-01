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CVP, Genel Başkanı Öz'ün Ankara'da TEM ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı

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CVP, Genel Başkanı Öz'ün Ankara'da TEM ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı
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CVP, Genel Başkanı Serkan Öz'ün Ankara'da TEM Şubesi ekiplerince 'Erlik ile irtibatı olduğu' gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre ekipler Öz'ün ailesine ait işletmede arama ve el koyma kararını uyguladı, Öz emniyete götürüldü.

(ANKARA) - Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP), Genel Başkanı Serkan Öz'ün Ankara'da Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

CVP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TEM ekiplerinin Ankara'da Genel Başkan Öz'ün ailesine ait işletmeye gittiğini, burada arama ve el koyma kararının uygulandığını ve Öz'ün emniyete götürüldüğünü bildirdi. Açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Serkan Öz, 'Erlik ile irtibatı olduğu' gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Aile işletmesine TEM ekipleriyle gidilmiş, arama ve el koyma kararı uygulanmış, bir siyasi partinin genel başkanı emniyete götürülmüştür.

Soruyoruz: Bir insanın kimi tanıdığı, kiminle görüştüğü ne zamandan beri suçun delili sayılıyor? Bir siyasi partinin genel başkanını hangi hukuk anlayışıyla ve bu gerekçeyle gözaltına alıyorsunuz? Bu nasıl bir saçmalıktır!

Hukuk, keyfi uygulamaların kılıfı; güvenlik güçleri, siyasi gözdağı vermenin aracı haline getirilemez. İnsanların irtibatları üzerinden suç üretilemez. Bir soruşturmanın adı ne olursa olsun, hukuk devleti ilkeleri ayaklar altına alınamaz.

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi'ni bu yöntemlerle korkutacağınızı, sindireceğinizi, susturacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz bu ülkenin bağımsızlığı, Cumhuriyet ile Türk milletinin kazanımları ve Atatürk'ün Türkiye'si için mücadele ediyoruz. Baskıyla hizaya gelmez, tehditle geri adım atmaz, gözaltılarla susturulmayız.

Genel Başkanımız Serkan Öz derhal serbest bırakılmalıdır. Bu gözaltının hukuki gerekçeleri derhal açıklanmalı, arama ve el koyma işlemlerinin dayanağı kamuoyuna duyurulmalıdır.

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi'ne boyun eğdiremezsiniz. Biz buradayız, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 'Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin: Dönersek kahbeyiz millet yolunda bir azimetten!."

Kaynak: ANKA
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