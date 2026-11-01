Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler Haber Videosunu İzle
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New York kentinde düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı geçit töreni, Michael Jackson hayranlarının gösterisine sahne oldu. Zombi kostümleri giyen 165 dansçı, dünyaca ünlü sanatçının unutulmaz şarkısı "Thriller" eşliğinde aynı anda dans etti. Jackson'ın ikonik kırmızı ceketini giyen bir dansçının öncülük ettiği gösteri, geçit töreninin finaline damga vurdu.

  • New York'ta her yıl 31 Ekim'de düzenlenen Village Halloween Parade'ın bu yılki finalinde Michael Jackson hayranları, sanatçının 1982 tarihli "Thriller" şarkısının dans koreografisini sergiledi.
  • Zombi kostümleri ve korkutucu makyajlarla hazırlanan 165 dansçı, müzik eşliğinde eş zamanlı hareketlerle gösteri yaptı.
  • Gösteriye öncülük eden dansçı, Michael Jackson'ın "Thriller" klibiyle özdeşleşen kırmızı ceketini giydi.

New York'ta her yıl 31 Ekim'de düzenlenen Village Halloween Parade, bu yıl da birbirinden ilginç kostümlere ve gösterilere ev sahipliği yaptı.

Geçit töreninin büyük finalinde Michael Jackson hayranları bir araya gelerek ünlü sanatçının 1982 yılında yayımlanan "Thriller" şarkısının unutulmaz dans koreografisini sergiledi.

Zombi kostümleri ve korkutucu makyajlarla hazırlanan 165 dansçı, müzik eşliğinde eş zamanlı hareketlerle gösterilerini gerçekleştirdi.

MICHAEL JACKSON'IN KIRMIZI CEKETİNİ GİYDİ

Gösterinin öncülüğünü yapan dansçı, Michael Jackson'ın "Thriller" klibiyle özdeşleşen kırmızı ceketini giydi.

Arkasında sıralanan zombi kostümlü dansçılarla birlikte sahne alan performansçı, ünlü sanatçının hafızalara kazınan dans hareketlerini canlandırdı.

Kalabalık dans grubunun aynı anda gerçekleştirdiği koreografi, Cadılar Bayramı atmosferine farklı bir renk kattı.

CADILAR BAYRAMI'NIN FİNALİNE DAMGA VURDU

New York'un geleneksel etkinliklerinden biri olan Village Halloween Parade, her yıl binlerce kişinin farklı kostümlerle katıldığı gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Bu yılki geçit töreninin finalinde gerçekleştirilen Michael Jackson gösterisi ise kalabalık dansçı grubuyla dikkat çekti.

Korku temalı kostümlerle hazırlanan katılımcıların "Thriller" koreografisini sergilemesi, Cadılar Bayramı'nın ruhuyla şarkının unutulmaz klibini bir araya getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı

Ekrana erken döndü, içindeki mücadeleyi yıllar sonra anlattı
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Bakan Fidan: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya varmak zorunda

Bakan Fidan'dan hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya bir çağrı var

Polonya Başbakanı Tusk, Anayasa Mahkemesi krizinde geri adım atmayacaklarını açıkladı

Kaosu yaşayan Polonya'da Başbakandan Cumhurbaşkanına rest
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak

Sosyal medyada yeni dönem bugün başladı
Bolu'da AVM'deki Cadılar Bayramı partisi kavgayla bitti! Araya giren güvenlik görevlisi darp edildi, 4 gözaltı

Parti AVM'de kavgayla bitti! Araya giren güvenliği de dövdüler
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı

Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!