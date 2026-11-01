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Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı

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Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 3 üst düzey bürokrat görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Halit Çağdaş, Milli Savunma Bakanlığından Muhammed Mahmud Ötegen ve Devlet Malzeme Ofisinden Abdulkerim Taşar'ın görevlerine son verildi. Kararlar kapsamında çok sayıda bakanlık ve kamu kurumuna yeni atamalar da yapıldı.

  • Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar görevden alındı.
  • Muhammed Mahmud Ötegen'in yerine Mahmut Güneş Öztürk atandı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırşehir, Sakarya ve Bolu il müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Emekçi, Kurul üyeliğine Yasemin Girici atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla kamu kurumlarında görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen de görevden alınan isimler arasında yer aldı. Ötegen'in yerine Mahmut Güneş Öztürk atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar da Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR

Görevden alma kararlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlüklerinde de değişikliğe gidildi.

Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.

ENERJİ BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Rahmi Kopar atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğüne Fatih Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Adnan Cengiz, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Salih Erden, Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne ise Aytekin Türkel getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA İKİ YENİ İSİM

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder atandı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Cihan Kıvanç getirildi.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 6 ATAMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Ergül Terzioğlu, Paşa Enver Baysa ve Ahmet Usta atandı.

Genel Müdürlüğün 1'inci Hukuk Müşavirliğine Alperen Korkmaz, 3'üncü Bölge Müdürlüğüne Abdullah Alioğlu, 15'inci Bölge Müdürlüğüne ise Selçuk Öcal getirildi.

SPK YÖNETİMİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunda da yeni görevlendirmeler yapıldı.

SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Emekçi, Kurul üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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