Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu “Beyaz’la Joker” programındaki son haliyle dikkat çekti. Beş ayda 20 kilo veren şarkıcının değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Beyaz’a Kubat’ın yanıtı da dikkat çekti.

BEYAZ, KUBAT’IN DEĞİŞİMİNE ŞAŞIRDI

Programda Kubat’ın son halini gören Beyazıt Öztürk, “Bu inanılmaz bir şey ya” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kubat ise değişimiyle ilgili olarak, “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” yanıtını verdi.

5 AYDA 20 KİLO VERDİ

Beş ayda 20 kilo veren Kubat’ın zayıflama sürecinde spor, yürüyüş ve diyete düzenli şekilde devam ettiği belirtildi. Şarkıcının değişimi, programın izleyicilerinin de dikkatini çekti.