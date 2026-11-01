Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı

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Bahar Şahin, Sarp Bozkurt’un sunduğu “Acı Sohbet” programında aşk hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinde aldatıldığını söyleyen oyuncu, bu durumu kanıt olmadan karşısındaki kişiye yüklemediğini belirtti.

Şahin, bir davete katılan sevgilisinin kendisine geceden fotoğraflar gönderdiğini, daha sonra bir influencer’ın hesabındaki görüntülerde sevgilisini başka bir kadınla öpüşürken gördüğünü anlattı.

KISKANÇLIĞININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Kıskanç bir yapısı olduğunu söyleyen Şahin, bunun nedeninin partnerinin başka kadınlarla iletişim kurması olmadığını ifade etti. Oyuncu, asıl rahatsızlığının partnerinin kendisine yeterince zaman ayırmaması olduğunu dile getirdi.

İSPANYOL SEVGİLİSİYLE NEDEN AYRILDI?

Şahin, eski İspanyol sevgilisiyle evlilik ihtimalini konuştukları dönemde yaşadıklarını da anlattı. Eski sevgilisinin, evlilikte eşinin kişisel bakım masraflarını karşılamayacağını ve parasının tükenmesi halinde Türkiye’ye dönmesi gerekeceğini söylediğini aktardı.

İlerleyen süreçte evlilik teklifi aldığını belirten Şahin, eski sevgilisinin kendisini İspanya’da yaşamak için bir fırsat olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi. Terk edilmekten korktuğu için ilişkiyi bitirme kararını kendisinin aldığını ifade etti.