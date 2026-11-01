Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

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Dünyanın birçok ülkesinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, Ankara'da da farklı kostümlerle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, korku ve fantastik yapımlardan esinlenen kıyafetleriyle sokaklarda dolaştı.

Özellikle korku filmlerini andıran makyajlar, siyah pelerinler ve dikkat çekici aksesuarlar geceye damga vurdu. Farklı karakterlere bürünen katılımcılar, alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

KORKU FİLMİ KARAKTERLERİ SOKAĞA İNDİ

Kutlamalarda korku filmlerinden esinlenen kostümler öne çıktı. Rahibe kostümü ve ürkütücü yüz makyajıyla dolaşan bir katılımcının yanı sıra farklı kıyafetler tercih eden gençler de dikkat çekti.

Bazı katılımcılar siyah pelerinler ve özel makyajlarla geceye hazırlanırken, bazıları ise fantastik karakterleri andıran kostümler giydi. Başkentin sokaklarında birbirinden farklı karakterlerin bir araya gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜLER ABD'DEKİ KUTLAMALARI ARATMADI

Özellikle ABD'de yaygın olarak kutlanan Cadılar Bayramı'nın Ankara'daki görüntüleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Batı kültürüne ait bu geleneğin Türkiye'de giderek daha fazla ilgi görmesi, kültürel değerler ve gelenekler açısından farklı görüşleri gündeme taşıdı. Renkli kostümlerle gerçekleştirilen kutlamalar bazı kesimler tarafından eğlence olarak değerlendirilirken, bu tür etkinliklerin Türk kültürüyle bağdaşmadığını savunan görüşler de tartışmanın diğer tarafını oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com