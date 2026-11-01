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Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı

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Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı
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Oyuncu Pınar Altuğ, doğumdan kısa süre sonra işe dönmesinin dışarıdan iyi görünmesine yol açtığını ancak iç dünyasında zorlu bir süreç yaşadığını anlattı. Altuğ, annelik sonrasında psikolojik olarak toparlanmanın zaman alabildiğine dikkat çekti.

Pınar Altuğ, annelik deneyimi ve doğum sonrası yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Kızı henüz iki aylıkken televizyon çalışmalarına dönen oyuncu, iş hayatına erken başlamasının dış görünüşünü kısa sürede toparlanmış gibi gösterdiğini belirtti. Ancak bu görüntünün, iç dünyasında yaşadığı güçlüğü yansıtmadığını ifade etti. 

“İYİ GÖRÜNMEK, İYİ HİSSETMEK DEMEK DEĞİL”

Altuğ, saç ve makyajın ekranda daha iyi görünmesine yardımcı olduğunu, buna karşın duygusal açıdan toparlanmasının daha uzun sürdüğünü anlattı. Oyuncu, doğum sonrası dönemde yaşanan psikolojik değişimlerin hemen geride kalmayabileceğini, kendi deneyiminde bu sürecin yaklaşık iki-iki buçuk yılı bulduğunu söyledi.

Benzer duygular yaşayan annelerin kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirten Altuğ, yaşadıklarının annelik sürecinin görünmeyen yönlerinden biri olduğunu vurguladı. 

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