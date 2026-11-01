Deniz Seki, 3 ay sonra sahnelere döndü

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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık 3 ay önce evinde düşerek yaralanmış, leğen kemiğinin kırılması üzerine ameliyata alınmıştı. Bir süre fizik tedavi gören 56 yaşındaki Seki, iyileşme sürecinin ardından sahnelere geri döndü.

“KALDIĞIM YERDEN DEVAM ETME ZAMANI”

Konser öncesinde 2. Sayfa’ya konuşan Seki, son üç ayın kendisi için dinlenerek ve üreterek geçtiğini söyledi. Özlediği dostlarıyla buluştuğunu belirten şarkıcı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Bol bol kitap okuyarak, bol bol üreterek geçti. Özlediğim dostlarımı karşılayarak. Çok sevenim varmış. Binlerce kere şükürler olsun. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana ‘dur’ dedi. Ben de durdum. Kaldığım yerden devam etme zamanı.”