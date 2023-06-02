Tarım Sigortaları Havuzu Haberleri - Tarım Sigortaları Havuzu Haber - Haberler

Tarım Sigortaları Havuzu Haberleri
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Denizli ve Manisa'da sel sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Çiftçiye domuzların ardından bir darbe de sigorta firmasından geldi
Uşak haberleri... Sivaslı Üretici, Tarsim'in Zararını Karşılamadığını İddia Etti: "Tarsim Yüzde 8'e Kadarlık Hasardan Kendisini Muaf Tutmuş"
Bakan Kirişci: 48 İlde 3 Milyon Dekara Yakın Ekili Alan Doğal Afetlerden Olumsuz Etkilendi
Hatay haberi: Bakan Kirişci, Hatay'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (2)
Adana ekonomi haberleri | Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)
Mersin gündem haberi: Bakan Kirişci, Mersin'de Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Bursa ekonomi haberleri | Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor
Hayvanlarını 5 bin 300 TL'ye sigortalatan yetiştiriciye 823 bin TL hasar ödemesi
Bakan Kirişci: "Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir"
Venezuela'ya Gitmeye Hazırlanan Tarım Bakanı Kirişci: "İş İnsanlarımız Venezuela'da Başarı Hikayeleri Yazacak"
Ayhan Barut: "Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir"
TARSİM'den Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan'ın "Zararı karşılamak istemiyorlar" iddiasına yanıt: Adana'ya 318 milyon TL ödeme yaptık
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman: "Güçlü ve dengeli büyüme eğilimi ilk çeyrekte de sürüyor"
Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi
Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi
BAKAN YANIK, KADİRLİ'DE DOLUDAN ZARAR GÖREN TARIM ALANLARINI İNCELEDİ
Hasada Başlayan Manisalı Kiraz Üreticisi Dertli: "Maliyeti 22 Lira, Pazarda 15 Lira. Böyle Giderse Ağaçta Bırakacağım"
Müzeyyen Şevkin'den "TARSİM, mayıstan önceki donlar için ödeme yapmıyor" iddiası
Adana'da Narenciye Bahçelerini ve Buğday Tarlalarını Don Vurdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "Tarsim Zararı Karşılamak İstemiyor"
TARSİM'e taahhüt edilecek "hasar fazlası desteği"ne ilişkin prim oranları belirlendi
TZOB Başkanı Bayraktar: "Martta markette 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı
Adana'da ki zirai don olaylarının tarımsal üretime zararı değerlendirildi
TARSİM Antalyalı üreticilere 61,5 milyon TL civarında hasar ödemesi öngörüyor
TARSİM'den hayvan yetiştiricilerine 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "Gelir Koruma Sigortası" açıklaması Açıklaması
Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı
BATEM ve TARSİM ekipleri Antalya'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Rektör Ünal: "Gıda, günümüzde stratejik önemi en fazla olan unsur haline geldi"