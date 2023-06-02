Tarım Sigortaları Havuzu Haberleri - Tarım Sigortaları Havuzu Haber - Haberler

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Tarım Sigortaları Havuzu Haberleri

Tarım Sigortaları Havuzu haber, Tarım Sigortaları Havuzu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Denizli ve Manisa'da sel sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Denizli ve Manisa'da sel sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Tarım Sigortaları Havuzu - 3 Saat Önce
TARSİM'den Konya'da Hayvan Hayat Sigortaları Eksper Eğitimi

TARSİM'den Konya'da Hayvan Hayat Sigortaları Eksper Eğitimi

Tarım Sigortaları Havuzu - Dün 11:38
Batman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Zarar Verdi

Batman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Zarar Verdi

Tarım Sigortaları Havuzu - 30.05.2023
TARSİM'den Moskova'da düzenlenen toplantıya katılım

TARSİM'den Moskova'da düzenlenen toplantıya katılım

Tarım Sigortaları Havuzu - 24.05.2023
TARSİM'den üreticilere 366 milyon TL kuraklık ödemesi

TARSİM'den üreticilere 366 milyon TL kuraklık ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu - 05.10.2022
Çiftçiye domuzların ardından bir darbe de sigorta firmasından geldi

Çiftçiye domuzların ardından bir darbe de sigorta firmasından geldi

Tarım Sigortaları Havuzu - 29.09.2022
Uşak haberleri... Sivaslı Üretici, Tarsim'in Zararını Karşılamadığını İddia Etti: 'Tarsim Yüzde 8'e Kadarlık Hasardan Kendisini Muaf Tutmuş'

Uşak haberleri... Sivaslı Üretici, Tarsim'in Zararını Karşılamadığını İddia Etti: "Tarsim Yüzde 8'e Kadarlık Hasardan Kendisini Muaf Tutmuş"

Tarım Sigortaları Havuzu - 27.09.2022
Bakan Kirişci: 48 İlde 3 Milyon Dekara Yakın Ekili Alan Doğal Afetlerden Olumsuz Etkilendi

Bakan Kirişci: 48 İlde 3 Milyon Dekara Yakın Ekili Alan Doğal Afetlerden Olumsuz Etkilendi

Tarım Sigortaları Havuzu - 25.09.2022
TARSİM, 2023 hazırlıklarını hızlandırdı

TARSİM, 2023 hazırlıklarını hızlandırdı

Tarım Sigortaları Havuzu - 21.09.2022
Hatay haberi: Bakan Kirişci, Hatay'da 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu: (2)

Hatay haberi: Bakan Kirişci, Hatay'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (2)

Tarım Sigortaları Havuzu - 18.09.2022
Adana ekonomi haberleri | Bakan Kirişci, Adana'da 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu: (1)

Adana ekonomi haberleri | Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)

Tarım Sigortaları Havuzu - 15.09.2022
Mersin gündem haberi: Bakan Kirişci, Mersin'de Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Mersin gündem haberi: Bakan Kirişci, Mersin'de Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Tarım Sigortaları Havuzu - 12.08.2022
Bursa ekonomi haberleri | Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor

Bursa ekonomi haberleri | Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor

Tarım Sigortaları Havuzu - 07.08.2022
Hayvanlarını 5 bin 300 TL'ye sigortalatan yetiştiriciye 823 bin TL hasar ödemesi

Hayvanlarını 5 bin 300 TL'ye sigortalatan yetiştiriciye 823 bin TL hasar ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu - 04.08.2022
Bakan Kirişci: 'Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir'

Bakan Kirişci: "Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir"

Tarım Sigortaları Havuzu - 03.08.2022
Venezuela'ya Gitmeye Hazırlanan Tarım Bakanı Kirişci: 'İş İnsanlarımız Venezuela'da Başarı Hikayeleri Yazacak'

Venezuela'ya Gitmeye Hazırlanan Tarım Bakanı Kirişci: "İş İnsanlarımız Venezuela'da Başarı Hikayeleri Yazacak"

Tarım Sigortaları Havuzu - 11.07.2022
Ayhan Barut: 'Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir'

Ayhan Barut: "Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir"

Tarım Sigortaları Havuzu - 30.05.2022
TARSİM heyeti Şanlıurfa'da

TARSİM heyeti Şanlıurfa'da

Tarım Sigortaları Havuzu - 28.05.2022
TARSİM'den Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan'ın 'Zararı karşılamak istemiyorlar' iddiasına yanıt: Adana'ya 318 milyon TL ödeme yaptık

TARSİM'den Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan'ın "Zararı karşılamak istemiyorlar" iddiasına yanıt: Adana'ya 318 milyon TL ödeme yaptık

Tarım Sigortaları Havuzu - 25.05.2022
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman: 'Güçlü ve dengeli büyüme eğilimi ilk çeyrekte de sürüyor'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman: "Güçlü ve dengeli büyüme eğilimi ilk çeyrekte de sürüyor"

Tarım Sigortaları Havuzu - 23.05.2022
Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi

Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi

Tarım Sigortaları Havuzu - 23.05.2022
Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi

Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi

Tarım Sigortaları Havuzu - 22.05.2022
BAKAN YANIK, KADİRLİ'DE DOLUDAN ZARAR GÖREN TARIM ALANLARINI İNCELEDİ

BAKAN YANIK, KADİRLİ'DE DOLUDAN ZARAR GÖREN TARIM ALANLARINI İNCELEDİ

Tarım Sigortaları Havuzu - 22.05.2022
Hasada Başlayan Manisalı Kiraz Üreticisi Dertli: 'Maliyeti 22 Lira, Pazarda 15 Lira. Böyle Giderse Ağaçta Bırakacağım'

Hasada Başlayan Manisalı Kiraz Üreticisi Dertli: "Maliyeti 22 Lira, Pazarda 15 Lira. Böyle Giderse Ağaçta Bırakacağım"

Tarım Sigortaları Havuzu - 20.05.2022
Müzeyyen Şevkin'den 'TARSİM, mayıstan önceki donlar için ödeme yapmıyor' iddiası

Müzeyyen Şevkin'den "TARSİM, mayıstan önceki donlar için ödeme yapmıyor" iddiası

Tarım Sigortaları Havuzu - 16.05.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bolu'da konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bolu'da konuştu

Tarım Sigortaları Havuzu - 03.05.2022
Adana'da Narenciye Bahçelerini ve Buğday Tarlalarını Don Vurdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: 'Tarsim Zararı Karşılamak İstemiyor'

Adana'da Narenciye Bahçelerini ve Buğday Tarlalarını Don Vurdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "Tarsim Zararı Karşılamak İstemiyor"

Tarım Sigortaları Havuzu - 25.04.2022
TARSİM'den sera üreticilerine 165 milyon TL hasar ödemesi

TARSİM'den sera üreticilerine 165 milyon TL hasar ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu - 25.04.2022
TARSİM'e taahhüt edilecek 'hasar fazlası desteği'ne ilişkin prim oranları belirlendi

TARSİM'e taahhüt edilecek "hasar fazlası desteği"ne ilişkin prim oranları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu - 21.04.2022
Fındık üreticilerine TARSİM'e başvuru çağrısı

Fındık üreticilerine TARSİM'e başvuru çağrısı

Tarım Sigortaları Havuzu - 19.04.2022
MANİSA'DA BAĞLARI DON VURDU, 1500 DEKAR ÜZÜM BAĞI ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA BAĞLARI DON VURDU, 1500 DEKAR ÜZÜM BAĞI ZARAR GÖRDÜ

Tarım Sigortaları Havuzu - 16.04.2022
FINDIKTA 'ZİRAİ DON' ZARAR TESPİTİ BAŞLADI

FINDIKTA 'ZİRAİ DON' ZARAR TESPİTİ BAŞLADI

Tarım Sigortaları Havuzu - 10.04.2022
TZOB Başkanı Bayraktar: 'Martta markette 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı

TZOB Başkanı Bayraktar: "Martta markette 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı

Tarım Sigortaları Havuzu - 01.04.2022
TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor

TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor

Tarım Sigortaları Havuzu - 24.03.2022
Adana'da ki zirai don olaylarının tarımsal üretime zararı değerlendirildi

Adana'da ki zirai don olaylarının tarımsal üretime zararı değerlendirildi

Tarım Sigortaları Havuzu - 23.03.2022
TARSİM Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

TARSİM Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Tarım Sigortaları Havuzu - 21.03.2022
TARSİM Antalyalı üreticilere 61,5 milyon TL civarında hasar ödemesi öngörüyor

TARSİM Antalyalı üreticilere 61,5 milyon TL civarında hasar ödemesi öngörüyor

Tarım Sigortaları Havuzu - 10.03.2022
Kale'den kısa kısa

Kale'den kısa kısa

Tarım Sigortaları Havuzu - 03.03.2022
TARSİM'den Azerbaycan Agrar Sigorta Fonuna ziyaret

TARSİM'den Azerbaycan Agrar Sigorta Fonuna ziyaret

Tarım Sigortaları Havuzu - 14.02.2022
TARSİM'den hayvan yetiştiricilerine 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı

TARSİM'den hayvan yetiştiricilerine 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı

Tarım Sigortaları Havuzu - 10.02.2022
BİNLERCE TON PORTAKAL, YAĞIŞLAR NEDENİYLE DALINDA KALDI

BİNLERCE TON PORTAKAL, YAĞIŞLAR NEDENİYLE DALINDA KALDI

Tarım Sigortaları Havuzu - 04.02.2022
Tarım sigortası çiftçiye koruma kalkanı oluyor

Tarım sigortası çiftçiye koruma kalkanı oluyor

Tarım Sigortaları Havuzu - 30.01.2022
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı

FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı

Tarım Sigortaları Havuzu - 16.01.2022
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'Gelir Koruma Sigortası' açıklaması Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "Gelir Koruma Sigortası" açıklaması Açıklaması

Tarım Sigortaları Havuzu - 13.01.2022
SERA VE NARENCİYE BAHÇELERİ SU ALTINDA

SERA VE NARENCİYE BAHÇELERİ SU ALTINDA

Tarım Sigortaları Havuzu - 12.01.2022
Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı

Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım Sigortaları Havuzu - 12.01.2022
BATEM ve TARSİM ekipleri Antalya'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

BATEM ve TARSİM ekipleri Antalya'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarım Sigortaları Havuzu - 12.01.2022
Karacasulu üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi

Karacasulu üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi

Tarım Sigortaları Havuzu - 12.01.2022
Rektör Ünal: 'Gıda, günümüzde stratejik önemi en fazla olan unsur haline geldi'

Rektör Ünal: "Gıda, günümüzde stratejik önemi en fazla olan unsur haline geldi"

Tarım Sigortaları Havuzu - 11.01.2022
2022 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı

2022 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı

Tarım Sigortaları Havuzu - 27.12.2021
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