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Tokat'ta Tarım Sigortaları Eğitimi Düzenlendi

Tokat'ta Tarım Sigortaları Eğitimi Düzenlendi
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Tokat'ın Pazar ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantısında, 2025 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve prim destekleri hakkında bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Pazar'ın tarım sigortası konusunda yüzde 61 paya sahip olduğunu vurguladı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı toplantı salonundaki programda, 2025 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği konularında TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Cansun Zengin ve uzman Tolga Özgen tarafından sunum yapıldı.

Sunumda TARSİM??????? prim uygulamaları, indirimler, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, tarım alanlarının sigortalanmasında Pazar ilçesinin ilk sırada birinci olduğunu, yüzde 61 oranında payı bulunduğunu ifade etti.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik personel, Ziraat Bankası Müdürü Faruk Kaya ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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