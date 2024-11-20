Üye Girişi
Haberler

Yağlık Ayçiçeği Köy Bazlı Verim Sigortası Kapsamına Alındı

Yağlık Ayçiçeği Köy Bazlı Verim Sigortası Kapsamına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınarak kuraklık ve verim risklerine karşı güvence altına alınacağı açıklandı. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, tarım sigortalarının önemi ve faydaları hakkında bilgi verdi.

Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edilerek yeni dönemde kuraklık vesair verim risklerine karşı güvence altına alınacağı bildirildi.

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Trakya Birlik) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlüğün konferans salonunda, tarım sigortalarının önemi, sağladığı faydalar ve mevcut uygulamalar hakkında bilgilendirme ve sunumların yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız'ın, bölgede üretilen yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edilerek yeni dönemde kuraklık ve sair verim risklerine karşı güvence altına alınacağını aktardığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, düzenlemeyi yasalaştıracak Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakiben hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin yapılan bilgilendirmede, yağlık ayçiçeğinin sigorta prim desteğine ilişkin devlet katkısında yüzde 70 oranıyla tüm ürünler içerisinde en yüksek devlet katkısı alan ürün olacağı ve bu durumun ayçiçeği üreticilerinin prim yükünü önemli ölçüde aşağı çekeceği vurgulandı.

Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortasına dahil edilecek olmasının üretiminin sürdürülebilirliğinde önemli bir kilometre taşı olacağı belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edildi.

Toplantıya Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte ve birlik yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara konusu ne? Annem Ankara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20-21 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Annem Ankara 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara CANLI izle! 20 Kasım Annem Ankara 1. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? 21 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Kasım Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.