Batman'da Tarım Sigortaları Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tanıtım kampanyası çerçevesinde, Batman'da Tarım Sigortaları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları'nın yaygınlaştırılması ve sigortalılığın arttırılması hedefine yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla planlanan TARSİM tanıtım kampanyası çerçevesinde, ülke genelinde tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Bu kapsamda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ilk durağı Batman oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ile TARSİM'in koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Sorumlusu Seyfettin Gün, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Batman il Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, STK temsilcileri, üreticiler ve yetiştiriciler katıldı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Engürülü, değişen iklim koşulları ve buna bağlı olarak artan doğal afetler karşısında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tarım sigortasının ihmal edilmemesi ve emeklerin mutlaka güvence altına alınması gerektiğine işaret etti.

Engürülü, katılımcılara TARSİM ve uygulamalarıyla Batman ili özelindeki tarım sigortaları verileri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak üretici ve yetiştiricilerin sorularını yanıtladı.

TARSİM heyeti, programın devamında, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın'ı, Batman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salih Acar'ı ve Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı'yı ziyaret etti. Görüşmelerde, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ne ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve tarım sigortalarının yaygınlaştırılarak penetrasyon oranının artırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.