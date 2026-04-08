TARSİM Gürcistan'da eğitim toplantısına katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen eğitim toplantısında Gürcistan Kırsal Kalkınma Ajansından yetkililerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiflis'te düzenlenen eğitim toplantısına Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Sorumlusu Seyfettin Gün ile TARSİM heyeti, TİKA Gürcistan Koordinatörü Salih Özer, Gürcistan Kırsal Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Giorgi Avaliani ve Gürcistan Kırsal Kalkınma Ajansından yetkililer katıldı.

Toplantıda, Türkiye'deki tarım sigortaları modeli olan TARSİM'in kurumsal yapısı, teminat kapsamı, hasar tespit operasyonu ve diğer temel uygulamaları hakkında bilgi verilerek, Gürcistan'da kurulacak yeni sisteme ilişkin görüş ve öneriler katılımcılarla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcistan Kırsal Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Giorgi Avaliani, TARSİM'in tarım sigortacılığı alanında dünyada rol model olduğunu vurgulayarak, Gürcistan'da sürdürülebilir bir sistem inşa edilmesine yönelik Türkiye'nin bilgi ve tecrübelerinin kendileriyle paylaşılacak olunmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.