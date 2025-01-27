Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Çankırı'da paydaş kurumları ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Çankırı'da bir dizi paydaş kurum ziyareti gerçekleştirdi.

TARSİM heyeti, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli'yi ziyaret ederek, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamalarıylaf sistemin yaygınlaştırılması ve üretici memnuniyetinin artırılmasına ilişkin bölgesel düzeyde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet ayrıca, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yaygınlaştırılmasına yönelik destekleri dolayısıyla Vali Taşolar'a plaket takdim etti.