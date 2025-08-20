TARSİM 2026 Tarım Sigortaları İçin Toplandı

Güncelleme:
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2026 yılı tarım sigortaları hazırlık toplantısını gerçekleştirerek hedeflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla bölge müdürleri ile bir araya geldi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM, 2026 üretim sezonuna ilişkin hazırlıklarına devam ediyor.

Bu kapsamda TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile Türkiye genelinde 16 farklı noktada görev yapan TARSİM bölge müdürü, İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, tarım sigortaları uygulamaları konusundaki hedefler ve izlenecek yol haritasına ilişkin hazırlıklar hakkında görüşüldü. Bölgesel düzeyde bilgilendirmelerin de gerçekleştirildiği toplantıda, sahayla ilgili gözlem ve tespitler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
