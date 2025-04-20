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Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den Çiftçilere TARSİM Tavsiyesi

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den Çiftçilere TARSİM Tavsiyesi
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AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, zirai dondan etkilenen tarım arazilerini inceleyerek, çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) katılmaları gerektiğini vurguladı. Keşir, mevsimsel değişikliklerin getirdiği risklere dikkat çekti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde inceleme yaptı, çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) katılma tavsiyesinde bulundu.

Keşir, merkeze bağlı 450 rakımlı Suncuk köyünde geçen hafta yaşanan don olayından zarar gören fındık bahçelerini inceledi.

Burada çiftçilere TARSİM'e katılmalarını öneren Keşir, "TARSİM'de sigortaların yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Bir önceki yıl kuraklık, bu sene don, seneye ne olacağını bilmiyoruz. Mevsim değişikliklerinden dolayı belki de ön göremediğimiz zarar türleriyle karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Keşir, fındık şehri olan Düzce'de yüzde 15'lik TARSİM oranının düşük olduğuna dikkati çekerek, "Onun için biz üreticilerimize olabildiğince bunu anlatıp, olası olumsuzluklara karşı bu sigortayı almalarını teşvik etmemiz lazım. Görünen o ki bu iklim değişikliğiyle beraber her yıl bizi farklı riskler bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keşir'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakoç, kurumların personeli, ziraat odaları başkanları da eşlik etti.

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Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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