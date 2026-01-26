Haberler

Aydınlı üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi

Aydınlı üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi
Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ve Yenipazar ilçelerinde çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendi. TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü'nden Mustafa Dönmez, tarım sigortalarının yenilikleri ve avantajları konusunda üreticilere bilgi verdi.

Aydın'ın Karacasu ve Yenipazar ilçesindeki üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Karacasu ve Yenipazar ilçelerini ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya katılan TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü görevlisi Mustafa Dönmez ise üreticilere tarım sigortalarındaki yenilikler ve TARSİM sigortasının önemi hakkında çiftçilere bilgilendirmelerde bulundu. Tarım sigortalarına ilişkin sunumun yapıldığı toplantıda ayrıca üreticilerin soruları yanıtlandı ve tarım sigortalarının sağladığı avantajlar ele alındı. - AYDIN

