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TARSİM İstanbul Gelişim Üniversitesinden öğrenci ve öğretim görevlilerini ağırladı

TARSİM İstanbul Gelişim Üniversitesinden öğrenci ve öğretim görevlilerini ağırladı
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerini ağırlayarak iklim krizinin tarım sigortalarına etkisi ve TARSİM'in yapısı hakkında bilgilendirme yaptı. TÜBİTAK destekli proje kapsamında iklim değişimlerinin sigortalara etkisi ele alındı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), İstanbul Gelişim Üniversitesinin (İGÜ) öğrenci ve öğretim görevlilerini ağırlayarak, bilgilendirmelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, TARSİM'in İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nde İGÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanı ve Genel Sigortacılar Derneği (GESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Özcan ile İGÜ Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerini ağırladı.

Ziyaret programı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, Doç. Dr. Hakan Özcan ve üniversite öğrencileri, iklim krizine bağlı olarak meydana gelen aşırı hava olaylarının tarım sektörüne ve tarım sigortalarına etkisini incelediklerini anlattı.

Özcan, "Ülkemizdeki İklim Değişimlerinin TARSİM Sigortalarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma" konulu TÜBİTAK projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, küresel düzeyde etkili olan iklim değişikliği ve buna bağlı olarak meydana gelen doğal afetlere karşı tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlayabilmek amacıyla tarım sigortalarının öneminin giderek arttığını belirtti.

Katılımcılara TARSİM'in yapısı, işleyişi ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde de bulunan Engürülü, akademik projelerin Türkiye'deki tarım sigortalarının gelişimi adına önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
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