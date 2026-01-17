Haberler

Göynücek'te TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında düzenlenen toplantıda, üreticilere tarım sigortalarının önemi, devlet destekleri ve doğal afet teminatları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarım sigortalarının kapsamı, devlet destekleri, başvuru süreçleri ile doğal afetlere karşı sağlanan teminatlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

Yetkililer, tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklere karşı üreticilerin emeğini güvence altına alan TARSİM uygulamalarının önemine dikkat çekerek, sigorta bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Toplantıya katılan paydaşlara ise katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
