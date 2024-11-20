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Yağlık Ayçiçeği Köy Bazlı Verim Sigortası Kapsamına Alındı

Yağlık Ayçiçeği Köy Bazlı Verim Sigortası Kapsamına Alındı
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Tarım Sigortaları Havuzu Başkanı Dr. Osman Yıldız, yağlık ayçiçeği ürününün Köy Bazlı Verim Sigortası kapsamında güvence altına alınacağını açıkladı. Yeni dönemde kuraklık ve verim risklerine karşı %70 devlet katkısı sağlanacak.

(EDİRNE) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, yağlık ayçiçeği ürününün Köy Bazlı Verim Sigortası kapsamına dahil edileceğini, yeni dönemde kuraklık ve verim risklerine karşı güvence altına alınacağını belirtti.

Trakya Birlik ev sahipliğinde Edirne'de tarım sigortalarının önemi, sağladığı faydalar ve mevcut uygulamalar hakkında toplantı yapıldı. Toplantıya, TARSİM adına Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik ile TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, birlik yönetimi katıldı.

Görüntülü aramalar ile toplantıya katılan Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, yağlık ayçiçeği ürününün 'Köy Bazlı Verim Sigortası' kapsamına dahil edileceğini ve yeni dönemde kuraklık ve sair verim risklerine karşı güvence altına alınacağını söyledi. Toplantıda, yağlık ayçiçeğinin sigorta prim desteğine ilişkin devlet katkısında yüzde 70 oranıyla tüm ürünler içerisinde en yüksek devlet katkısı alan ürün olacağı ve bu durumun ayçiçek üreticilerinin prim yükünü önemli ölçüde aşağı çekeceği dile getirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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