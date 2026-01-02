Haberler

Bozdoğanlı üreticiler, tarım sigortaları konusunda bilgilendirildi

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TARSİM'in tarımsal üretimdeki riskleri güvence altına almadaki rolü vurgulandı.

Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bozdoğan ilçesinde de ilçe tarım ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca üreticilere tarım sigortalarındaki yenilikler ve TARSİM sigortasının önemi çiftçilere anlatıldı. İlçedeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerini güvence altına almalarını sağlamak amacıyla kurulan Tarım Sigortası Bilgilendirme Masası yoğun ilgi görürken, bilgilendirme masasında üreticilerin soruları birebir yanıtlanıp, sigortanın tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklere karşı sağladığı avantajlar da anlatılıyor.

Doğal afetler ve beklenmeyen risklere karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından TARSİM'in büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemiz üreticilerini Devlet Destekli Tarım Sigortaları konusunda bilgilendirme çalışmaları İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Tarım Sigortası Bilgilendirme Masasında devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
