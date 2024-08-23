TARSİM Heyeti Aydın ve Muğla'daki yangın bölgelerini ziyaret etti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Aydın ve Muğla'daki yangından etkilenen tarım alanlarını incelemek üzere bölgeye ziyarette bulundu.

TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik ve beraberindeki heyet, Aydın'ın Bozdoğan ilçesiyle Muğla'nın Kavaklıdere, Yatağan ve Milas ilçelerinde meydana gelen yangından etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulunmak üzere, bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan heyet, yangından etkilenen tarım sigortası olan poliçeli üreticilerle bir araya geldi.???????

Heyet, üreticilere tarım sigortaları hakkında bilgiler vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve üreticilerin taleplerini dinledi.