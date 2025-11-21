Haberler

Espiye'de Çiftçilere Tarım Sigortası Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sigorta sisteminin işleyişi ve çeşitli sigorta seçenekleri hakkında bilgi verildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğünce Soğukpınar beldesinde organize edilen toplantıda, sigorta sisteminin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda, kahverengi kokarca, arılı kovan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortası ile prim destekleri konularında sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
