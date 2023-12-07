TARSİM Heyeti İzmir'de Paydaş Kurumları Ziyaret Etti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Heyeti, İzmir'de bir dizi paydaş kurum ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, Devlet Destekli Tarım Sigortasına ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve sigortanın yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Heyeti İzmir'de bir dizi paydaş kurum ziyareti gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yurt genelinde yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilmesi ve paydaş kurumlarla olan iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet İzmir'de temaslarda bulundu.

TARSİM heyeti ziyaret kapsamında, İzmir Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Ünal Kaya ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin bir araya geldi.

Ziyaretlerde, Devlet Destekli Tarım Sigortasına ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve TARSİM Manisa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller özelinde sigortanın yaygınlaştırılarak, penetrasyon oranının artırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.