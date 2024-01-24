Üye Girişi
Haberler

Tarım Sigortaları Havuzu Adana ve Mardin'de Eğitim Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Adana ve Mardin'de 'Bitkisel Ürün Sigortaları Tekamül Eğitimi' düzenledi. Eğitim programında yeni uygulamalar tanıtıldı ve eksperlerin bilgi birikimlerine katkıda bulunuldu.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Adana ve Mardin'de "Bitkisel Ürün Sigortaları Tekamül Eğitimi" düzenledi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamındaki yeni uygulamaların tanıtılması ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin bilgi birikimlerine katkıda bulunulması amacıyla, 22-23 Ocak'ta Adana ve Mardin'de "tekamül eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim programlarının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik ile beraberindeki heyet ve eksperler katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Kamil Özdemir, TARSİM'in her geçen yıl artan başarısında eksperlerin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, eksperlerin kendini kişisel ve mesleki alanlarda sürekli olarak geliştirdiğini ve bunun da sisteme olumlu katkıları olduğunu aktardı.

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü de TARSİM'in sürekli büyüme eğilimi gösterdiğini ifade ederek, hasar operasyon sürecine entegre edilmesi planlanan yeni uygulamalarla birlikte ilerleyen dönemlerde üretici memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitim programı kapsamında, hasar tespit ve risk inceleme işlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile birlikte, devlet destekli bitkisel ürün sigortalarında 2023 değerlendirmesi ve yeni yıl yenilikleri başlıklı sunumlar gerçekleştirilerek, eksperlerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu Mardin Adana Tarım Adana Doğal Afetler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title