TARSİM Bölge Müdürü Akyüz’den Kars’ta tarım sigortaları değerlendirmesi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürü Adnan Akyüz, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kentte yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretime etkileri ile üreticilerin karşı karşıya kaldığı risklere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

TARSİM Bölge Müdürü Adnan Akyüz, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret ederek kentteki tarımsal üretim ve üreticilerin yaşadığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kars'ta son dönemlerde meydana gelen doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri değerlendirildi. Özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilen dolu, aşırı yağış, sel ve benzeri doğal afetlerin üreticiler üzerindeki ekonomik etkileri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca doğal afetler sonrasında yürütülen hasar tespit süreçleri ve üreticilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Hasar tespit çalışmalarının etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesinin yanı sıra, üreticilerin tarımsal risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

"Tarım sigortalarının önemi vurgulandı"

Görüşmede, tarım sigortalarının üreticilerin emek ve alın terinin korunmasındaki rolü de ele alındı. Tarımsal üretimin doğa şartlarına bağlı olarak çeşitli risklerle karşı karşıya kaldığı belirtilirken, üreticilerin meydana gelebilecek zararlar karşısında ekonomik açıdan daha güçlü şekilde korunabilmesi için tarım sigortalarının önemine vurgu yapıldı.

Kars'ın tarımsal üretim potansiyelinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi de görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, üreticilerin karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve çiftçilerin emeğinin korunması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı