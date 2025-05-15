TARSİM Genel Müdürü Giresun Ziraat Odasını Ziyaret Etti

TARSİM Genel Müdürü Giresun Ziraat Odasını Ziyaret Etti
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Giresun Ziraat Odası'nda Başkan Nurittin Karan ile bir araya gelerek fındıkta yaşanan zirai don nedeniyle üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Engürülü, TARSİM'in doğal afetlere karşı çiftçilere sağladığı güvenceyi vurguladı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Giresun Ziraat Odasını ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Nurittin Karan ile görüşen Engürülü, fındıkta yaşanan zirai don nedeniyle üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

TARSİM'in, tarımsal üretim ve hayvancılıkta çiftçi ve üreticinin tek sigortası olduğunu belirten Engürülü, tarımsal ürünlerde yaşanan doğal afetlere karşı TARSİM'in önemine dikkati çekti.

Ziyarete, TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
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