Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Muş'ta tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. TARSİM heyeti, Muş Valisi ve İl Tarım ve Orman Müdürü ile görüşerek, tarım sigortası uygulamaları ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), heyet, paydaş kurum ziyaretlerine Erzurum'un ardından Muş'ta devam etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, paydaş kurum ziyaretlerine Erzurum'un ardından Muş'ta devam etti.

TARSİM Heyeti, Muş Valisi Avni Çakır ve Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün'ü ziyaret ederek, tarım sigortasına yönelik uygulamalar, bu alanda sürdürülen faaliyetler ve son gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde ayrıca, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ne ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve sigortanın yaygınlaştırılarak, penetrasyon oranının artırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Programın devamında, Bulanık ilçesinde, paydaş kurum temsilcilerinin ve üreticilerin katılımı ile tarım sigortaları konulu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, sorular yanıtlandı.