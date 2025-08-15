TARSİM Heyeti TZOB'u Ziyaret Etti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni (TZOB) ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, Ankara'da, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında TARSİM heyeti, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamalarıyla devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Görüşmede, TARSİM'in yaygınlaştırılması ve üretici memnuniyetinin artırılması yönünde paydaş kurumların önemli bir rol üstlendiğine de değinilerek, karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirildi.