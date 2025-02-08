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Aydın'da Tarım Sigortaları Önemi Üzerine Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'da Tarım Sigortaları Önemi Üzerine Bilgilendirme Toplantısı
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Aydın'ın Karpuzlu ve Yenipazar ilçelerinde, üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirme yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarım sigortaları hakkında sunum yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Aydın'ın Karpuzlu ve Yenipazar ilçelerinde üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Koçarlı ilçesini ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. TARSİM Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Sandal'ın tarım sigortaları ile ilgili sunum ile başlayan toplantı karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Toplantıya il ve ilçe müdürlük yetkilileri, teknik personel, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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