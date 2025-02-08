Aydın'da Tarım Sigortaları Önemi Üzerine Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'ın Karpuzlu ve Yenipazar ilçelerinde üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Koçarlı ilçesini ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. TARSİM Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Sandal'ın tarım sigortaları ile ilgili sunum ile başlayan toplantı karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Toplantıya il ve ilçe müdürlük yetkilileri, teknik personel, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - AYDIN