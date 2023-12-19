Üye Girişi
Haberler

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eksperlerine yönelik düzenlenen eğitim programı başladı. Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve 30 Aralık'a kadar devam edecek. Eğitim sonunda başarılı olan adaylar, ülke çiftçisine hizmet etmeye başlayacak.

Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine yönelik düzenlenen 24. Dönem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Eksperliği Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimi'nin 2. grup programı başladı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ'nin işbirliğinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine yönelik düzenlenen eğitim, 30 Aralık'a kadar devam edecek.

Eğitim programına katılan eksper adayları, eksperlikte denetim, iş ve meslek etiği, iletişim ve beden dili, genel sigortacılık bilgisi, tarım sigortaları ile ilgili temel hukuki bilgiler, temel ürün çeşitleri için verim ve hasar tespit uygulamaları ve arazide gerçekleştirilen hasar tespit teknikleri gibi başlıklarda ve 26 farklı oturumda ders alacak.

Eğitim programının sonunda başarılı olan adaylar, ülke çiftçisine hizmet etmeye başlayacak.

Bu kapsamda Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Dairesi Grup Başkanı Melih Özbulut, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve eksperler katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Engürülü, değişen iklim koşulları ve artan doğal afetlere bağlı olarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlayabilmek amacıyla ülkede faaliyet gösteren TARSİM'in öneminin her geçen yıl arttığına işaret ederek, sigortanın en modern risk yönetim aracı olduğunu vurguladı.

Engürülü ayrıca, TARSİM'in Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da takdir edilen ve dünyadaki diğer ülkelere tarım sigortacılığı alanında rol model oluşturan bir noktaya ulaştığını ve hasar operasyonunun sistemin en temel süreçlerinden biri olduğunu aktardı.

Kamil Özdemir de Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında sürdürülen çalışmaların başarılı sonuçlarını, Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini belirterek, duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 119. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 19 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? Şu an hangi retro var 2023? Merkür Retrosunda neler yapılmaz, hangi burçları etkiler? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram altın yükseldi mi, ne kadar oldu? İzlanda nerede? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Yalı Çapkını 51.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, 2023 başvuru tarihi belli oldu mu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 19 Aralık Döviz Kuru! Dolar ne kadar oldu? Marmaray seferleri neden durduruldu? 19 Aralık Marmaray'da ne oldu? ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE VAR MI? Çalışan emeklilere de 5000 lira verilecek mi, ne zaman yatacak, Meclisten Geçti mi? SON DAKİKA Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023! UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Gençlik ligi ne zaman açıklanacak? Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title