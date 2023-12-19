Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Başladı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eksperlerine yönelik düzenlenen eğitim programı başladı. Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve 30 Aralık'a kadar devam edecek. Eğitim sonunda başarılı olan adaylar, ülke çiftçisine hizmet etmeye başlayacak.

Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine yönelik düzenlenen 24. Dönem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Eksperliği Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimi'nin 2. grup programı başladı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ'nin işbirliğinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine yönelik düzenlenen eğitim, 30 Aralık'a kadar devam edecek.

Eğitim programına katılan eksper adayları, eksperlikte denetim, iş ve meslek etiği, iletişim ve beden dili, genel sigortacılık bilgisi, tarım sigortaları ile ilgili temel hukuki bilgiler, temel ürün çeşitleri için verim ve hasar tespit uygulamaları ve arazide gerçekleştirilen hasar tespit teknikleri gibi başlıklarda ve 26 farklı oturumda ders alacak.

Eğitim programının sonunda başarılı olan adaylar, ülke çiftçisine hizmet etmeye başlayacak.

Bu kapsamda Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Dairesi Grup Başkanı Melih Özbulut, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve eksperler katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Engürülü, değişen iklim koşulları ve artan doğal afetlere bağlı olarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlayabilmek amacıyla ülkede faaliyet gösteren TARSİM'in öneminin her geçen yıl arttığına işaret ederek, sigortanın en modern risk yönetim aracı olduğunu vurguladı.

Engürülü ayrıca, TARSİM'in Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da takdir edilen ve dünyadaki diğer ülkelere tarım sigortacılığı alanında rol model oluşturan bir noktaya ulaştığını ve hasar operasyonunun sistemin en temel süreçlerinden biri olduğunu aktardı.

Kamil Özdemir de Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında sürdürülen çalışmaların başarılı sonuçlarını, Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini belirterek, duydukları memnuniyeti ifade etti.