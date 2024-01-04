Tarım Sigortaları Havuzu'na 9 Milyar 200 Milyon TL Devlet Desteği Sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 yılında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 9 milyar 200 milyon lira devlet desteği sağladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında verilen devlet desteklerine ilişkin, "2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 milyar lira hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA