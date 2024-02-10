Malatya'da çiftçilere tarımsal krediler ve sigorta bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Ziraat Bankası tarafından çiftçilere yönelik tarımsal krediler bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

???????Kale Kaymakamlığının salonunda gerçekleştirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği programın açılışında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, toplantının hayırlı olmasını diledi.

TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü personeli Cumali Ayhan, tarım sigortalarının 2024 yılı uygulamaları, bitkisel ürün, hayvan hayat sigortaları, su ürünleri hayat sigortası, sera sigortası ve prim destekleri hakkında bilgi verdi.

Ziraat Bankası çalışanlarıysa Ziraat Bankasının tarımsal kredileri hakkında bilgilendirme yaptı.