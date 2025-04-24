TARSİM Heyeti, Düzce ve Sakarya'da Zirai Don Hasarını İnceledi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, bu ay Türkiye genelinde yaşanan zirai don olayının ürünler üzerindeki etkilerini yerinde ve yakından izlemek amacıyla Düzce ve Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM, Türkiye genelinde 9-13 Nisan arasında gerçekleşen zirai don olayının etkilerini tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TARSİM heyeti, sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin paydaş kurum temsilcilerini bilgilendirmek ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla Düzce ve Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, program kapsamında ilk olarak, TARSİM Sakarya Bölge Müdürlüğü çalışanlarından bölgenin son durumuna ilişkin bilgiler aldı. Programın devamında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'u ziyaret eden heyet, bölgedeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Son olarak iki kentte hasar gören fındık ürünüyle meyve bahçelerinde incelemelerde bulunan heyet, bölgedeki son durum hakkında üreticilere ve köy muhtarlarına bilgi verdi.