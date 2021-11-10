Sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu? PCR testi nerelerde yapılır?
Aşı olmayanlardan çeşitli durumlarda haftada 2 defa PCR testi istenecek olması PCR testi yapılan yerlerin merak edilmesine neden oldu. En çok sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu? konusu merak edildi. Peki, sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu? Sağlık ocağında test yapılıyor mu? Sağlık Ocakları PCR Testi yapıyor mu?
Sağlık ocağında test yapılıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. PCR testi artık aşı okumayanlar için gerekli durumlarda mecburi oldu. Aşı olmayanlar ise PCR testinin nerelerde yapılacağını merak ederken Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu, merak edildi. Sağlık Ocakları Pcr Testi yapıyor mu?
SAĞLIK OCAĞI TEST YAPILIYOR MU?
Sağlık ocağında koronavirüs PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırılıyor.
PCR TESTİ YAPILAN YERLER
NO YETKLENDİRME GRUP NO İL KURUM
1 1 ADANA ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
2 3 ADANA ADANA ŞEHİR HASTANESİ
3 5 ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ
4 5 ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ
5 5 ADANA ÖZEL YAŞAMLAB LABORATUVARI
6 9 ADANA ÖZEL BİR-LAB LABORATUVARI
7 9 ADANA-YÜREĞİR YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
8 2 ADIYAMAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
9 6 ADIYAMAN ÖZEL ADIYAMAN PARK HOSPİTAL
10 2 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
11 5 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
12 6 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR ÖZEL PARKHAYAT HASTANESİ
13 4 AĞRI AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
14 3 AKSARAY AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
15 3 AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
16 5 AMASYA-MERZİFON MERZİFON KARAMUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ
17 1 ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
18 1 ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
19 1 ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI
20 3 ANKARA S.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
21 3 ANKARA SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI
22 3 ANKARA AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ
23 4 ANKARA LOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI
24 5 ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
25 5 ANKARA ÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ
26 5 ANKARA MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
27 5 ANKARA MYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI
28 6 ANKARA S.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
29 6 ANKARA ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
30 6 ANKARA INTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
31 6 ANKARA ÖZEL ZETA LABORATUVARLARI
32 6 ANKARA ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
33 6 ANKARA ÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
34 6 ANKARA ÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI
35 6 ANKARA ÖZEL OMEGA-PRO GENETİK HASTALIKLARA DEĞERLENDİRME MERKEZİ
36 6 ANKARA ÖZELMİMHASTANESİ
37 1 ANKARA HSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI
38 2 ANKARA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
39 2 ANKARA YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)
40 3 ANKARA BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR
41 5 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİHASTANESİ Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
42 5 ANKARA ÖZEL KORUANKARA HASTANESİ
43 5 ANKARA DÜZEN LABORATUVARLARI
44 5 ANKARA ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
45 5 ANKARA ÖZEL SYNLAB LABORATUVARI
46 5 ANKARA GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
47 5 ANKARA ÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI
48 5 ANKARA ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI
49 6 ANKARA ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ
50 6 ANKARA ÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI
51 6 ANKARA ÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI
52 6 ANKARA ÖZEL SYNEVO LABORATUVARI
53 6 ANKARA ÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI
54 6 ANKARA ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
55 6 ANKARA ÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ
56 6 ANKARA ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ
57 6 ANKARA ÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI
58 6 ANKARA ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
59 6 ANKARA ÖZEL DEREN LABORATUVARI
60 7 ANKARA ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ
61 7 ANKARA ÖZEL FİZYOCARE TIP MERKEZİ
62 9 ANKARA ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA
63 1 ANTALYA ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
64 2 ANTALYA ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
65 5 ANTALYA ÖZEL ŞELALE TIP MERKEZİ Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
66 5 ANTALYA TOSUN TIBBİ TAHLİLLER LABORATUVARI
67 3 ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
68 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA MEDİCALPARK HASTANE KOMPLEKSİ LABORATUVARI
69 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI (ASV)
YAŞAM HASTANESİ
70 5 ANTALYA ÖZEL OFM ANTALYA HASTANESİ
71 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA TIP MERKEZİ
72 5 ANTALYAÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANESİ
73 5 ANTALYA ÖZEL LARA ANADOLU HASTANESİ
74 5 ANTALYA ÖZEL ALANYA ANADOLU HASTANESİ
75 5 ANTALYA ÖZEL SİDE ANADOLU HASTANESİ
76 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ
77 6 ANTALYA ÖZEL MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ
78 6 ANTALYA ÖZEL OLİMPOS HASTANESİ
79 6 ANTALYA ÖZEL ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
80 7 ANTALYA ÖZEL ŞELALE TERMESSOS HASTANESİ
81 9 ANTALYA ÖZEL RICH HOSPİTAL HASTANESİ
82 6 ANTALYA ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ
83 8 ANTALYA -MANAVGAT MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
84 5 ANTALYA -MANAVGAT ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ
85 9 ANTALYA -MANAVGAT ÖZEL MANAVGAT ESLEM HASTANESİ
86 3 ANTALYA-ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
87 5 ANTALYA-ALANYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
88 6 ANTALYA-FİNİKE FİNİKE DEVLET HASTANESİ
89 9 ANTALYA-SERİK ÖZEL ASPENDOS ANADOLU HASTANESİ
90 9 ANTALYA-KEMER ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
91 6 ARDAHAN ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
92 4 ARTVİN ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
93 2 AYDIN AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
94 3 AYDIN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
95 6 AYDIN-KUŞADASI ÖZEL GÖZDE KUŞADASI HASTANESİ
96 5 AYDIN-SÖKE AYDIN SÖKE ÖZEL EGEMED HASTANESİ
97 3 BALIKESİR BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
98 1 BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
99 8 BALIKESİR-BANDIRMA BANDIRMA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
100 6 BALIKESİR-BANDIRMA ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ
101 9 BALIKESİR-EDREMİT EDREMİT DEVLET HASTANESİ
102 6 BALIKESİR-EDREMİT ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ
103 4 BARTIN BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
104 3 BATMAN ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
105 5 BATMAN BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
106 6 BATMAN ÖZEL MEDİCAL PARK BATMAN HASTANESİ
107 3 BAYBURT BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
108 6 BİLECİK BİLECİK DEVLET HASTANESİ
109 3 BİNGÖL BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
110 3 BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
111 1 BOLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
112 4 BURDUR BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
113 8 BURDUR-BUCAK BUCAK DEVLET HASTANESİ
114 1 BURSA BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
115 3 BURSA BURSA ŞEHİR HASTANESİ
116 4 BURSA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
117 5 BURSA ÖZEL MEDİCANA BURSA HASTANESİ
118 5 BURSA ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI
119 5 BURSA BURSA GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
120 5 BURSA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
121 6 BURSA VM MEDİCALPARK BURSA HASTANESİ
122 6 BURSAÖZEL ESENTEPE HASTANESİ
123 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL NİLÜFER HASTANESİ
124 6 BURSA ÖZEL BİYOTIP LABORATUVARI
125 6 BURSA ÖZEL CEYLAN INTERNATIONAL HOSPITAL
126 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL YILDIRIM HASTANESİ
127 7 BURSA ÖZEL ARİTMİ OSMANGAZİ HASTANESİ
128 7 BURSA ÖZEL BURTOM TIBBİ TAHLİL
129 3 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
130 8 ÇANAKKALE ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
131 7 ÇANAKKALE-BİGA ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ
132 4 ÇANKIRI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
133 1 ÇORUM ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
134 9 ÇORUM ÖZEL ELİTPARK HASTANESİ
135 9 ÇORUM ÇORUM ÖZEL HASTANESİ
136 2 DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
137 6 DENİZLİ DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
138 6 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ
139 7 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ
140 1 DİYARBAKIR DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
141 2 DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
142 5 DİYARBAKIR ÖZEL DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ
143 5 DİYARBAKIR DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
144 2 DÜZCE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
145 5 DÜZCE ÖZEL MEDLİFE LABORATUVARI
146 6 DÜZCE DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
147 6 DÜZCE ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ
148 1 EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
149 5 EDİRNE EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ
150 5 EDİRNE ÖZEL TRAKYA HASTANESİ
151 3 ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI
152 5 ELAZIĞ ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA
153 5 ELAZIĞ ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ
154 6 ELAZIĞ ÖZEL MEDİCALPARK ELAZIĞ HASTANESİ
155 3 ERZİNCAN ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
156 1 ERZURUM ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
157 3 ERZURUM SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
158 5 ERZURUM ÖZEL BUHARAHASTANESİ
159 2 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
160 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
161 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
162 5 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
163 6 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÖZEL GÜRLİFE HASTANESİ
164 6 ESKİŞEHİR ÖZEL ESKİŞEHİR ANADOLU HASTANESİ
165 4 GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
166 4 GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
167 6 GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
168 1 GAZİANTEP GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
169 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP MEDİKALPARK HASTANESİ
170 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP ANKA HASTANESİ Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
171 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP SEVGİ HASTANESİ
172 6 GAZİANTEP ÖZEL DEVA HASTANESİ
173 7 GAZİANTEP ÖZEL MMT AMERİKAN HASTANESİ
174 7 GAZİANTEP ÖZELDEFALIFE HOSPITAL
175 9 GAZİANTEP ÖZEL LİV HOSPİTAL GAZİANTEP HASTANESİ
176 2 GİRESUN GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
177 5 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
178 2 HAKKARİ HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
179 3 HATAY HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
180 4 HATAY HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
181 5 HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
182 5 HATAY İSKENDERUN ÖZEL PALMİYE HASTANESİ
183 5 HATAY ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ
184 6 HATAY ÖZEL DEFNE HASTANESİ
185 7 HATAY-KIRIKHAN KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
186 5 IĞDIR IĞDIR DEVLET HASTANESİ
187 2 ISPARTA ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
188 4 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
189 1 İSTANBUL İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
190 1 İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
191 1 İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
192 1 İSTANBUL İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
193 1 İSTANBUL SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
194 1 İSTANBUL FSM KUZEY LABORATUVARI
195 1 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI
196 2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
197 2 İSTANBUL ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
198 2 İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
199 2 İSTANBUL ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.
200 2 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
201 3 İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
202 3 İSTANBUL TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ
203 4 İSTANBUL S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ
204 5 İSTANBUL SBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
205 5 İSTANBUL SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
206 6 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
207 4 İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
208 4 İSTANBUL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
209 4 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
210 4 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
211 4 İSTANBUL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
212 4 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
213 4 İSTANBUL KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
214 5 İSTANBUL ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
215 5 İSTANBUL ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ
216 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ
217 5 İSTANBUL ÖZEL AHENK LABORATUVARI
218 8 İSTANBUL ÖZEL GELİŞİM GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
219 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ
220 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ
221 5 İSTANBUL ÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI
222 5 İSTANBUL ÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI
223 5 İSTANBUL ÖZEL DÜZEN LABORATUVARI
224 6 İSTANBUL ÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER
225 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL
226 6 İSTANBUL ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ
227 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ
228 6 İSTANBUL ÖZEL NİSA HOSPİTAL
229 6 İSTANBUL ÖZEL A HASTANESİ
230 6 İSTANBUL ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE
231 6 İSTANBUL ÖZEL DUYGU HASTANESİ
232 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ
233 6 İSTANBUL ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ
234 6 İSTANBUL ÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
235 6 İSTANBUL ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ
236 6 İSTANBUL ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL
237 6 İSTANBUL ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ
238 6 İSTANBUL ÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
239 6 İSTANBUL ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ
240 5 İSTANBUL ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
241 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER
242 5 İSTANBUL ÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
243 5 İSTANBUL ÖZEL CENTRO LABORATUVARI
244 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ
245 5 İSTANBUL ŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ
246 5 İSTANBUL ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ
247 5 İSTANBUL ÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
248 5 İSTANBUL ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ
249 5 İSTANBUL ÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
250 5 İSTANBUL ÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
251 5 İSTANBUL ÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
252 5 İSTANBUL ÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI
253 5 İSTANBUL ÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI
254 5 İSTANBUL ÖZEL E-LAB LABORATUVARI
255 5 İSTANBUL ÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
256 5 İSTANBUL ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ
257 5 İSTANBUL ÖZEL AİLE HASTANESİ
258 5 İSTANBUL ÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ
259 5 İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)
260 6 İSTANBUL ÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
261 6 İSTANBUL ÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
262 6 İSTANBUL ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ
263 6 İSTANBUL ÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ
264 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI
265 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY
266 6 İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
267 6 İSTANBUL ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
268 6 İSTANBUL ÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
269 6 İSTANBUL ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ
270 6 İSTANBUL ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ
271 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ
272 6 İSTANBUL ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ
273 6 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)
274 6 İSTANBUL TÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ
275 6 İSTANBUL ÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ
276 6 İSTANBUL ÖZEL DOĞAN HASTANESİ
277 6 İSTANBUL ÖZEL AVRASYA HASTANESİ
278 6 İSTANBUL ÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ
279 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
280 7 İSTANBUL ÖZEL MEDİHAUS CERRAHİ TIP MERKEZİ
281 7 İSTANBUL ÖZEL VİROMED MERKEZİ LABORATUVARI
282 7 İSTANBUL ÖZEL BEYKENT HASTANESİ
283 7 İSTANBUL ÖZEL ERDEM HASTANESİ
284 7 İSTANBUL ÖZEL DERİNDERE HASTANESİ
285 7 İSTANBUL ÖZEL MERKEZ LABORATUVARI
286 7 İSTANBUL ÖZEL MEDISTATE KAVACIK HASTANESİ
287 7 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİ
288 7 İSTANBUL ÖZEL BİLGİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
289 7 İSTANBUL ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ
290 7 İSTANBUL ÖZEL MEDİPOİNT TIP MERKEZİ
291 7 İSTANBUL ÖZEL GENLAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
292 7 İSTANBUL ÖZEL ÖRNEK TIP MERKEZİ
293 7 İSTANBUL ÖZEL MEDHOME TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
294 7 İSTANBUL ÖZEL ÇAĞDAŞ LABORATUVARI
295 7 İSTANBUL ÖZEL GENKLİNİK GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
296 7 İSTANBUL ÖZEL AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA
297 7 İSTANBUL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
298 7 İSTANBUL ÖZEL FLORYA HASTANESİ
299 7 İSTANBUL ÖZEL PENDİK BAYPARK HASTANESİ
300 7 İSTANBUL ÖZEL BAYPARK HASPİTAL HASTANESİ
301 7 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ
302 7 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ
303 7 İSTANBUL ÖZEL VİTAL HOSPİTAL
304 7 İSTANBUL ÖZEL MELTEM HASTANESİ VE DOĞUM HASTANESİ
305 7 İSTANBUL ÖZEL ASYA HASTANESİ
306 7 İSTANBUL ÖZEL MAVİ TIP LABORATUVARI BEYKENT
307 7 İSTANBUL ÖZEL GSM GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
308 8 İSTANBUL ÖZEL REFERANS LABORATUVARI
309 8 İSTANBUL ÖZEL UMUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
310 7 İSTANBUL ÖZEL RAMİ HASTANESİ
311 8 İSTANBUL ÖZEL YAŞAR HASTANESİ
312 8 İSTANBUL ÖZEL SYNLAB KOZYATAĞI TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
313 9 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
314 9 İSTANBUL ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ
315 9 İSTANBUL ÖZEL MEDİKALİSTANBUL HASTANESİ
316 9 İSTANBUL ÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ
317 9 İSTANBUL ÖZEL FENERYOLU GELİŞİM TIP LABORATUVARI
318 9 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL TEMA HASTANESİ
319 9 İSTANBUL ÖZEL HASTANE34 HASTANESİ
320 9 İSTANBUL ÖZEL SAYDAN TANI LABORATUVARI
321 9 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA ATAŞEHİR HASTANESİ
322 9 İSTANBUL ÖZEL YAŞAM TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
323 1 İZMİR İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
324 1 İZMİR İZMİRTEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
325 2 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
326 2 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
327 8 İZMİR BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ
328 3 İZMİR SBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH
329 5 İZMİR İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ
330 5 İZMİR İZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
331 5 İZMİR ÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ
332 5 İZMİR ÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI
333 5 İZMİR ÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI
334 5 İZMİR ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
335 5 İZMİR ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
336 5 İZMİR ÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
337 5 İZMİR İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ
338 6 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH
339 6 İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
340 6 İZMİR S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
341 6 İZMİR TORBALI DEVLET HASTANESİ
342 6 İZMİR ÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ
343 6 İZMİR ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ
344 6 İZMİR ÖZEL KENT HASTANESİ
345 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
346 6 İZMİR ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
347 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
348 6 İZMİR ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ
349 7 İZMİR ÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL
350 7 İZMİR ÖZEL PARK TIP MERKEZİ
351 8 İZMİR ÖZEL MULTİGEN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
352 8 İZMİR ÖZEL GENTAN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
353 9 İZMİR ÖZEL TINAZTEPE GALEN HASTANESİ
354 6 İZMİR-ALİAĞA İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ
355 5 İZMİR-MENEMEN ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
356 5 İZMİR-TORBALI ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
357 8 İZMİR-TORBALI ÖZEL TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ
358 2 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
359 3 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
360 6 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ
361 2 KARABÜK KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
362 8 KARABÜK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
363 3 KARAMAN KARAMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
364 2 KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.
365 3 KASTAMONU KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
366 1 KAYSERİ KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
367 2 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
368 5 KAYSERİ KAYSERİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
369 5 KAYSERİ SYSTEM HOSPİTAL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
370 5 KAYSERİ ÖZEL MELİKGAZİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
371 5 KAYSERİ ÖZEL MEDİCAL PALACEHASTANESİ
372 5 KAYSERİ ÖZEL MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ
373 5 KAYSERİ ÖZEL DETA-GEN GENETİK TANI MERKEZİ
374 2 KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
375 5 KIRKLARELİ KIRKLARELİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
376 7 KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ
377 2 KIRŞEHİR KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
378 3 KİLİS KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
379 2 KOCAELİ KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
380 2 KOCAELİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
381 6 KOCAELİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ
382 5 KOCAELİ-BAŞİSKELE ÖZEL KOCAELİ HASTANESİ
383 6 KOCAELİ-DARICA SBÜ DARICA FARABİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
384 7 KOCAELİ-DERİNCE S.B.Ü. DERİNCE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
385 4 KOCAELİ-GEBZE TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI
386 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL GEBZE MERKEZ PRİME HASTANESİ
387 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
388 6 KOCAELİ-GEBZE GEBZE ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ
389 6 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL MEDİCALPARK GEBZE HASTANESİ
390 1 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
391 2 KONYA S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
392 3 KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI
393 5 KONYA KONYA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
394 5 KONYA KONYA NUMUNE HASTANESİ
395 9 KONYA KONYA BEYHEKİM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
396 5 KONYA ÖZEL MEDOVA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
397 6 KONYA ÖZEL SİSTEM MERKEZ LABORATUVARI
398 6 KONYA ÖZEL MEDİCANA KONYA HASTANESİ
399 1 KÜTAHYA KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
400 1 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
401 5 MALATYA MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
402 6 MALATYA ÖZEL GÖZDEAKADEMİ HASTANESİ
403 3 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
404 6 MANİSA MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
405 6 MANİSA MANİSA ŞEHİR HASTANESİ
406 7 MANİSA-SALİHLİ MANİSA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ
407 6 MANİSA-SOMA ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ
408 4 MARDİN MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
409 1 MERSİN MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
410 3 MERSİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
411 5 MERSİN ÖZEL VM MEDİCALPARK MERSİN HASTANESİ
412 6 MERSİN MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
413 8 MERSİN ÖZEL YENİŞEHİR HASTANESİ
414 6 MERSİN-SİLİFKE SİLİFKE DEVLET HASTANESİ
415 5 MERSİN-TARSUS TARSUS DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
416 2 MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
417 8 MUĞLA ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ
418 8 MUĞLA-BODRUM BODRUM DEVLET HASTANESİ
419 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL BODRUM AMERİKAN HASTANESİ
420 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ACIBADEM BODRUM HASTANESİ
421 6 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ÖZCAN TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
422 7 MUĞLA-BODRUM ÖZEL BODRUM TIP LABORATUVARI
423 9 MUĞLA/BODRUM ÖZEL PANMED TIP MERKEZİ
424 6 MUĞLA-FETHİYE FETHİYE DEVLET HASTANESİ
425 8 MUĞLA-FETHİYE ÖZEL LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ
426 9 MUĞLA/FETHİYE ÖZEL LETOON HOSPİTAL
427 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL AHU HASTANESİ
428 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL BOYUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
429 5 MUĞLA-MİLAS 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
430 5 MUĞLA-MİLAS ÖZEL ÖNDER SAĞLIK HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ TIP LABORATUVARI
431 5 MUĞLA-ORTACA ORTACA DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
432 3 MUŞ MUŞ DEVLET HASTANESİ
433 7 MUŞ ÖZEL MUŞ ŞİFA HASTANESİ
434 5 NEVŞEHİR NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
435 5 NEVŞEHİR ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
436 5 NEVŞEHİR ÖZEL VERSA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
437 3 NİĞDE NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
438 3 ORDU ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
439 7 ORDU ÖZEL MEDİCALPARK ORDU HASTANESİ
440 7 ORDU ÖZEL ORDU UMUT HASTANESİ
441 8 ORDU-FATSA FATSA DEVLET HASTANESİ
442 4 OSMANİYE OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
443 7 OSMANİYE ÖZEL İBNİ SİNA HASTANESİ
444 7 OSMANİYE OSMANİYE ÖZEL YENİHAYAT HASTANESİ
445 1 RİZE SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
446 9 RİZE ÖZEL GÖZLEM TIP LABORATUVARI
447 2 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ KAMPÜSÜTIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
448 5 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
449 4 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
450 1 SAMSUN SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
451 5 SAMSUN SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
452 7 SAMSUN-ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ
453 5 SAMSUN ÖZEL LIV HOSPİTAL
454 5 SAMSUN ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ
455 5 SAMSUN ÖZEL ATASAM TIP MERKEZİ
456 6 SAMSUN ÖZEL VM MEDİCALPARK SAMSUN HASTANESİ
457 6 SAMSUN ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ
458 8 SAMSUN-BAFRA BAFRA DEVLET HASTANESİ
459 5 SİİRT SİİRT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
460 3 SİNOP SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
461 1 SİVAS SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
462 4 SİVAS SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
463 6 SİVAS ÖZEL MEDİCANA SİVAS HASTANESİ
464 3 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
465 4 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
466 7 ŞANLIURFA ŞANLIURFA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
467 7 ŞANLIURFA ÖZEL URFA LOTUS HASTANESİ
468 5 ŞIRNAK CİZRE DR SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
469 2 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.
470 7 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALİOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
471 6 TEKİRDAĞ ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ
472 6 TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY ÖZEL OPTİMED HASTANESİ
473 5 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÇORLU DEVLET HASTANESİ
474 6 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÖZEL REYAP HASTANESİ
475 2 TOKAT TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
476 1 TRABZON TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
477 1 TRABZON TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
478 5 TRABZON ÖZEL 7M HASTANESİ
479 5 TRABZON ÖZEL MEDİCALPARK KARADENİZ HASTANESİ
480 6 TRABZON ÖZEL İMPERYAL HASTANESİ
481 3 TUNCELİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
482 4 UŞAK UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
483 8 UŞAK ÖZEL KEMALÖZ ÖZTAN HASTANESİ
484 3 VAN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
485 6 VAN VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
486 3 YALOVA YALOVA DEVLET HASTANESİ
487 6 YALOVA ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
488 6 YALOVA ÖZEL YALOVA HASTANESİ
489 2 YOZGAT YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
490 6 YOZGAT YOZGAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
491 2 ZONGULDAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
492 5 ZONGULDAK ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
493 7 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
494 6 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ ÖZEL KARADENİZ EREĞLİ ECHOMAR HASTANESİ
495 8 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ ÖZEL EREĞLİ ANADOLU HASTANESİ