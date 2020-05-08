Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri

Müslümanların 30 günlük oruç sonrası gelmesini sabırsızlıkla bekledikleri Ramazan Bayramı, müminler arası birlik ve beraberlik duygusunu artırırken uhrevi duyguları da en üst seviyeye çıkarıyor. Peki, Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? İşte, bayrama özel beslenme tavsiyeleri ve bayramda alınacak hediyeler!

Ramazan ayının coşkusunun zirve yaptığı Ramazan Bayram'ında müminler arası kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları en üst seviyeye çıkıyor aile ziyaretleri ile özlemler gideriliyor. Müslümanlar bu özel günlerde Ramazan Bayramı nedir, Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler, Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri gibi konularda da araştırmalar yapıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Hz. Muhammed tarafından düzenlendi. İlk ramazan bayramıyla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı.

RAMAZAN AYIİLE İLGİLİ AYETLER

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara Sûresi 185)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Sûresi 186)

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184)

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. (Bakara Sûresi 196)

MÂİDE SÛRESİ

Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.(Mâide Sûresi 89)

Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ'be'ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. (Mâide Sûresi 95)

TEVBE SÛRESİ

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Sûresi 112)

NİSÂ SÛRESİ

Bir mü'minin bir mü'mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü'mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisâ Sûresi 92)

MERYEM SÛRESİ

"Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı (oruç) adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de. (Meryem Sûresi 26)

AHZÂB SÛRESİ

Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (Ahzân Sûresi 35)

KADİR SÛRESİ

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. (Kadir Sûresi 1-5)

MÜCÂDELE SÛRESİ

Kim (köle azat etme imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda iki ay oruçtutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar, Allah'a ve Resûlüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır. (Mücâdele Sûresi 4)

TAHRİM SÛRESİ

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. (Tahrim Sûresi 5)

RAMAZAN BAYRAMI İLE İLGİLİ HADİSLER

Ramazan-ı şerif Ayının son günü ile bayramın ilk günü arasındaki geceye Ramazan bayramı gecesi denir

Hadis-i şerifte şöyle geçmektedir:

-(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ibadetle ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez ) [İbni Mace, Taberani]

-(Rahmet kapıları dört gece açılır O gecelerde yapılan dua, edilen tövbe red olunmaz Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi )

-Hz Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gitti, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüp, destan söylüyorlardı Hz Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle birşeyin yapılmasının uygun olmayacağını söyleyerek, kendilerinin susmalarını söyledi Peygamber efendimiz, Hz Ebu Bekir'e, (Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır Bayram, sevinç günleridir) buyurdu (Buhari)

-Kimseye darılmamalı, eğer dargınlık olduysa, 3 günden fazla sürmemeli Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Din kardeşiyle 3 günden çok küs kalmak caiz değildir Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip kendisinin hatırını sormalıdır O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar Selamını almazsa günaha girer Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur )[Ebu Davud].

[İsfehani]

-(Şu beş gecede yapılan dua asla geri çevrilmez Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi ) [İbni Asakir] Bayramda erkenden kalkmak, gusül abdesti almak, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı mümin kardeşlerine güler yüzle selam vermek, fakirlere çokça sadaka vermek, dargın olanları barıştırmak, akrabayı, Müslüman kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye vermek sünnettir

ORUÇ İLE İLGİLİ HADİSLER

İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak."(Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)

Ebû Ümâme Sudayy İbni Aclân el-Bâhilî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Vedâ hutbesi'nde şöyle buyururken dinledim demiştir:

"Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca)Rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum'a 80)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Aziz ve celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: 'Ben oruçluyum' desin.

Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:

"Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimsegirmez." (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ,bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallalllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, 'ben oruçluyum desin'" (Buhârî, Savm 9)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:

"Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terketmezse,Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez." (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:

"Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak ramazanı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun." (Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21)

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur." (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazanın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, şâbanı otuza tamamlayınız." (Buhârî, Savm 11)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır:

"Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!" (Heysemî, 203 III, 179)

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır:

"Mü'min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur."(Bkz. Heysemî, III, 51)

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- birgün:

"Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır."buyurdu.

Ashâb-ı Kirâm: "(Oruçlu) onu ne ile zedeler?" diye sorunca Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: "Yalan ve gıybetle…" cevâbını verdiler. (Nesâî; Sıyâm, 43)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:

"Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir." (Buhârî, Savm 26, Eymân 15)

Lakît İbni Sabireradıyallahu anh şöyle dedi: Ben:

– Ey Allah'ın Resûlü! Bana abdest almayı anlat! dedim. O da:

– "Güzelce abdest al, parmak aralarına suyu ulaştır. Oruçlu olmadığın zaman suyu burnuna iyice çek!" buyurdu. (Ebû Dâvûd, Tahâret 56, Savm 27)

RAMAZAN BAYRAMI'NA ÖZEL BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan ayı boyunca oruçlu geçen 30 günden sonra yeni beslenme düzenine geçmek, vücudunuz için biraz zorlayıcı olacak. Bu süreci kolay atlatmak için Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerilerine ihtiyacınız olacak. Ramazan Bayramı'nda 30 günlük oruç düzeninden normal beslenme düzenine geçmekte ve bayram ziyaretlerinde birbiri ardına önünüze gelen tatlıları yeme konusunda dikkatli olmanız gereken noktalar var.

BAYRAM KAHVALTISI TABAĞINDA BAL OLMASIN

Bayram sabahı güne hafif bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltı tabağında, kızartma, kavurma gibi besinler olmamalıdır. Gün boyu ikramlar olacağı için kahvaltıda bal da olmamalı. Bayram kahvaltısında salatalık, domates, taze biber, az yağlı peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilebilir.

BAKLAVA YERİNE SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN

Ramazan Bayramı boyunca ikram edilen baklavalar, mide hazımsızlıklarına yol açabilir. Ziyaretlerdeki ısrarcı ikram isteklerine karşı dikkatli davranılmalıdır. Fazla şeker ve şekerli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Özellikle baklava ikramları ile sık sık karşılaşacağınız bayram günlerinde, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin.

ÇİKOLATA YERİNE KURU/ YAŞ MEYVE

Bayram günlerinde çikolata yerine kuru ve yaş meyve tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Fazla çikolata tüketimi durumunda yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

SİYAH ÇAY YERİNE BİTKİ ÇAYI

Gün boyu fazla miktarda çay, kahve gibi kafein oranı yüksek besinler tüketmemelidir. Bu içeceklere alternatif olarak bitki çaylarını tercih edin.

EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN

Ramazan ayı boyunca değişen besin düzeninde özellikle sıvı tüketimi azalır. Vücudunuzun yaşadığı bu kaybı dengelemek için günde en az 2-2,5 litre su içmelisiniz. Beslenme rutinlerine, taze sıkılmış meyve suları, az şekerli komposto gibi besinler de eklenebilir.

YÜRÜYEREK GİDİN

Bayram ziyaretlerine giderken araç kullanma yerine yürümeyi tercih edin. Fiziksel aktivitenin artması, sindirim sisteminizi rahatlatacaktır. Fiziksel aktivite düzenini korumalı, haftada en az 5 gün 30-60'ar dakikalık orta şiddette egzersizler yapılmalıdır.

BAYRAMDA SEVDİKLERİNİZE ALABİLECEĞİNİZ EN GÜZEL BAYRAM HEDİYELERİ

Dostlukların, arkadaşlıkların ve aile bağlarının pekiştiği, küskünlerin barıştığı bayram gününde sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler alarak bayram heyecanını ve coşkusunu tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.Bayramda sevdiklerinize hediye alarak onları mutlu etmek, bayramda güzel anılar biriktirmenizi sağlayacak. Her yaşa ve her kişiye uygun hediye seçenekleri arasından seçim yaprak bayram sevinci artırabilirsiniz.

ALLAH/ MUHAMMED YAZILI BİBLO

Ramazan bayramı ziyaretinde dini gün olması nedeniyle İslami içerikli bir hediye almak çok doğru bir seçim olacaktır. Günün anlam ve önemini yansıtan bu hediye ile aynı zamanda sevdiklerinizi çok mutlu edeceksiniz.

TESBİH

Ramazan bayramına uygun bir başka dini içerikli hediye olarak da tesbih hediyesine sahipsiniz. Çok sayıda renk ve tasarım seçeneği olan tesbihlerden seçim yaprak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

KANVAS TABLO

Bayram günü bir arkadaşınıza misafir olacaksanız bu günü ölümsüz yapacak bir kanvas tablo hediyesi alabilirsiniz. Duvarda asılı kalacak tablo ile her bu güzel hatırlanacak. Tablo seçiminde özel seçimler yapabilirken bayram konseptine uygun seçimler de yapabilirsiniz.

NOSTALJİK KAHVE DEĞİRMENİ

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırası vardır sözünü bayramda da hatırlamak için sevdiklerinize nostaljik kahve değirmeni hediyesi alabilirsiniz. Özellikle aile ziyaret için ideal bir hediye olan kahve değirmeni, unutulmaz keyifli anlar yaşamanızı ve yaşatmanızı sağlayacak.

ANNEYE ÖZEL ÇAYDANLIK HEDİYESİ

Bayram ziyaretinde annenizin elini öpüp geçiştirmek olmaz. Şık tasarımlı bir çaydanlık almak sizin ziyaretinizle mutlu olan annenizin mutluluğunu bir kat daha artıracaktır.

ÇOCUKLARA ÖZEL İSİMLİ ÇANTA

Bayram ziyaretinizde çocuklu bir ortama misafir olacaksanız ilk sevindirmeniz gereken çocuklar olacaktır. Bayram harçlığını verdikten sonra ismini yazılı olduğu sırt çantası hediyesini vererek çocuklar için bayramı unutulmaz hale getirebilirsiniz.

ÇİKOLATA KAVANOZU

Bayram şekersiz olmaz. Bayram ziyaretine gittiğinizde çocuklara çikolata kavanozu hediyesi vermek, çocukların sevinçten ayaklarının yerden kesilmesini sağlayacaktır.