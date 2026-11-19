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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ABD ara seçimlerine harcadığı rekor miktar için kendini "oldukça aptal" hissettiğini söyledi. BBC'nin haberine göre Musk, Cumhuriyetçilerin seçimlerde ağır bir yenilgi almasının ardından bu açıklamayı yaptı.

Musk, seçim kampanyasının en büyük bireysel bağışçısıydı. Başkan Donald Trump'ın partisini desteklemek için 446 milyon dolar (339 milyon sterlin) harcayan Musk, bu paranın önemli bir bölümünü şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu Teksas'ta kullandı.

"MAGA DEĞİLİM" DEDİ

Trump'ın ikinci başkanlık yarışını da desteklemiş olan Musk, kendisinin Trump ile özdeşleşen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinden olmadığını açıkladı.

New York Times'ın New York'ta düzenlediği DealBook Zirvesi'ne çevrim içi bağlanan Musk, "MAGA değilim" dedi ve ekledi: "MAGA'nın ne anlama geldiğinden emin değilim. Eğer Cumhuriyetçi Parti'nin bir dizi politikasına körü körüne bağlılık anlamına geliyorsa, bende kesinlikle öyle bir şey yok."

Musk, Cumhuriyetçilerin kampanyasına harcadığı paranın karşılığını pek göremediğini, ancak bu harcama olmasaydı adayların muhtemelen daha da kötü sonuç alacağını söyledi.

TEKSAS'TA 45 MİLYON DOLARLIK HEZİMET

Ara seçimlerde Demokratlar hem Senato'nun hem de Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü kazandı. Teksas, Ohio ve başka eyaletler de Trump'tan uzaklaştı. Trump, politikalarının hayat pahalılığına etkisi nedeniyle baskı altında.

Seçimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri Teksas'ta yaşandı: Demokrat James Talarico, ABD Senatosu koltuğu için Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı yendi. BBC'nin analizine göre Musk, Paxton'ı desteklemek için en az 45 milyon dolar harcamıştı.

Demokratlar ise tartışmalı veri merkezlerinin kurulması dahil teknoloji şirketlerini daha sıkı denetleme sözü verdi.

Kaynak: BBC