Cumhurbaşkanı Erdoğan Göreve Başlama Töreni için Beştepe'de: Hangi siyasi görüşten olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Konuklara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız." dedi.

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başladı.. Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra Anıtkabir'e geçti.

101 PARE TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Göreve Başlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Külliye'nin A Kapısı'na varışta Atlı Tören Birliği katıldı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

SALONA EŞİ EMİNE ERDOĞAN'LA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin yapılacağı salona eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Konukları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıklara giderek demokrasimize güç katan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.

"DEPREMZEDELERİMİZE BİR KEZ DAHA SAYGILARIMI SUNUYORUM"

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, oy tercihlerinden dolayı sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece kendi insanımızın desteğini almadık, dünyanın dört bir yanında umutlarını bizlere bağlamış yüz milyonlarca mahzunun duasını aldık. Seçimleri müteakip sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız.

"MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye'ye yönelik bu büyük sevdanın karşılığını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabbim bizleri milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin.

"TÜRKİYE SEÇİMLERİ ALNININ AKIYLA GERİDE BIRAKTI"

Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birisini daha alnının akıyla geride bıraktı. 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis'le ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle başarıyla tamamlamıştık. İlk turda yüzde 50+1 şartı sebebiyle ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta yarım bıraktığı işi tamamlamak için sandıklara gitti. İlk turda katılım oranı yüzde 87'yi aşmıştı, ikinci turda yüzde 85'i bulan rekor seviyeye ulaştık. 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye hizmet etme şerefine nail olduk. Bu ulvi görev için ömrümü adadığım milletime ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

"ESER VE HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız dönemlerinde bu hassasiyetimizi muhafaza ettik. Kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Particilik, ayrımcılık yapmadık.

"GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ YENİDEN TESİS ETMELİYİZ"

Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim' diyoruz. Bu samimi çağrımızın tüm renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonda karşılık bulacağına inanıyorum. Türkiye'nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kilitlenmesine ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor.

"KABİNEYİ BU AKŞAM AÇIKLAYACAĞIM"

Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız. Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenin gayreti içinde olmalıyız.

"MUHALEFET KENDİ KÜÇÜK HESAPLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ"

En büyük sıkıntımız ülkemizde gayretli bir muhalefetin olmayışıdır. Eski alışkanlıkları terk etmeye uğraşmadılar. Kendi küçük hesaplarının peşine düştüler. Hatayı, kusurun sebeplerini vatandaşta aradılar. Seçim sonrasında uzattığımız elimizi sıkılı yumrukla karşıladılar. Bu sefer farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz. Muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Tüm muhalefet cenahının milli iradeyle barışmasını istiyoruz.

"KIZGINLIKLARI BİR TARAFA KOYALIM"

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olma, beraber olma, 1000 yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz verelim.

"MİLLİ İRADE MANDA VE HİMAYE TEKLİFLERİNİ REDDETTİ"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının pek çok anlamı var. Milletimiz bizlere çalışmaya devam dedi. Hizmet ve eser üretmeye devam demiştir. Milli iradenin üstüne gölge düşürme akıbete uğramış, manda ve himaye tekliflerini reddetmiştir. Eser ve hizmet siyaseti popülizme galip gelmiştir.

"VADETTİKLERİMİZİ GERÇEĞE DÖTÜŞTÜRECEĞİZ"

Bu seçimlerle ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları boşa çıkarmadık, geleceğimizi de güvence altına aldık. Türkiye Yüzyılı teklifimizin kabul edildiğini gördük. Milletimiz Cumhuriyet'in ikinci asrını da Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracaktır. 5 yıl boyunca bu vizyonumuzu uygulamaya geçireceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Neyi vadetmişsek, tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz.

"DEMOKRASİMİZİ ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA İLE GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını genişleterek yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir.

"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA SÖZ VERİYORUZ"

Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, milletimizin egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tan inancıyla, bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyoruz. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayarak yola revan oluyoruz."

DEVLET BAŞKANLARINDAN TÖRENE YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılım yoğun oldu. Törene 4000 bin kişinin davet edildiği belirtilirken, resepsiyonda çok sayıda devlet başkanı, başbakan, bakan yer alıyor. Töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Afrika'dan devlet başkanları törene katılanlar arasında bulunuyor.

ÇANKAYA'DA AKŞAM YEMEĞİ

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.