Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu
Politika Haberleri
Türkiye, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümü olan niteliğini taşıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle bayram sevinci yaşandı. Bu özel gün, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdumuzun dört bir köşesinde coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde İstanbul Boğazı, tarihi anlara tanık etti. Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ile başlayan gösteriler sonrası 100 savaş gemisinin geçişi gerçekleşti.
Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. Hitabın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.
Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konseriyle kutlamalar doruğa çıktı. Konserin ardından 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı.
Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konseriyle kutlamalar doruğa çıktı. Konserin ardından 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı.
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle 100. yılı coşkuyla kutladı.