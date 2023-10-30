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Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu

Türkiye, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümü olan niteliğini taşıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle bayram sevinci yaşandı. Bu özel gün, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.