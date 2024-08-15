TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindeki heyetle Abbas'ın konuşmasını dinlemek üzere TBMM'ye geldi.

"TARİHİ BİR OTURUMA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Abbas'ın konuşması öncesi açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Az sonra Abbas burada sizlere hitap edecek ve buradaki konuşması üzerinden Filistin'i bütün dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı bulacaktır. Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir" dedi.

"İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum."

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