Üye Girişi
Haberler

TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Konulu Olağanüstü Oturum'da Genel Kurul'a hitap ediyor. Abbas'ın kürsüye çıkması ile Genel Kurul'da alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindeki heyetle Abbas'ın konuşmasını dinlemek üzere TBMM'ye geldi.

"TARİHİ BİR OTURUMA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Abbas'ın konuşması öncesi açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Az sonra Abbas burada sizlere hitap edecek ve buradaki konuşması üzerinden Filistin'i bütün dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı bulacaktır. Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir" dedi.

"İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Mahmud Abbas Filistin Filistin İsrail İsrail Diplomasi Politika Dünya Güncel Haberler

500

Yorumlar (7)

Üveys Uyanık:

ne ye yarayacak icraat lazım icraat

18
2
yanıtYanıtla
VEFA:

Halkın o kadar çok sorunu var, perişan. Bizimkiler hala boş işlerle gündem yaratma peşinde. Gerçek liderler, önce kendi halkına vicdan ve merhamet gösterenlerdir!

14
5
yanıtYanıtla
Konyalı Yörük:

çok lazımdı çokta umrumuzdaydı..

3
0
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

HA ŞÖYLE TERÖRİST BAŞLARIYLA DEĞİL ŞÖYLE LAİK,ÇAĞDAŞ İNSANLARLA MUHATTAP OLUN.

0
0
yanıtYanıtla
VEFA:

İsrail, Mahmud Abbas mecliste konuşacak diye, ne ürkmüştür şimdi. Belki de tüneller de sinmiş vaziyette ebabil kuşlarını bekliyorlardır!...

0
0
yanıtYanıtla
JY:

KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR HAHAHA.....

0
0
yanıtYanıtla
Uğur Onur:

Şov peşinde olduğunu yüzündeki gülümsemeden anlıyoruz reis..

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ALES/3 ne zaman 2024? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı? KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi gün 2024? KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır? Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada şiddetli deprem olduğunu görmek ne demek Diyanet? Masterchef 15 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek? MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne?
title