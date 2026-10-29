Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı