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Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

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Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
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İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi Kortej geçişinin yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJY:

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBera Topal:

Biz değiliz kral ...zorunlu askerliği kaldır koruma kanununu kaldır ..karadeniz de değil Doğu güney doğu da değil batı nın büyük kısmı da değil...Hatta halk zorla bu dayatmalar olmasa yuzde 85 i değil ... Yuzde 15 ve sensin sadece : ) sanatcılar siyasiler felan

yanıt1
yanıt6
Haber YorumlarıZafer musaboğlu:

BEN KUTLAMIYORUM

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Turklerin bayrami senin degil

yanıt0
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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Zoruna gidiyor akyalakaların

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıHakan Koç:

Yine 29 ekim yine çakma konserler yine sahte milliyetçi çakma sanatçilar ve yine vurgun ne diyim hayirli hayri abi yersen

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