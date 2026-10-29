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Nevzat Aydın'dan şikayet: Çocuğumu öldürmekle tehdit edip 1 milyon avro istediler

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Nevzat Aydın'dan şikayet: Çocuğumu öldürmekle tehdit edip 1 milyon avro istediler
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Yemeksepeti'nin eski sahibi iş insanı Nevzat Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan bir kişinin Yunanistan numarasından arayarak 1 milyon avro istediğini ve ödemezse çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Aydın, tehditlerin oğlunun 22 Ekim'de Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkmasının ardından başladığını söyledi.

YEMEKSEPETİ'nin eski sahibi Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti.

YUNANİSTAN NUMARASINDAN ARANDI

İş insanı Nevzat Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek 28 Ekim saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan arandığını ve kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon avro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söylediğini belirterek şikayetçi oldu.

TEHDİTLER SEREMONİ HABERLERİNİN ARDINDAN BAŞLADI

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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