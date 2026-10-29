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Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

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Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın, bazı milli futbolcularla iletişim kurmakta zorlandığı öne sürüldü. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, takımın değişmez isimleri arasında yer alan 2-3 futbolcunun, geçmişte kendileri hakkında yaptığı sert eleştiriler nedeniyle Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediğini iddia etti.

  • Sercan Hamzaoğlu, YouTube kanalında bir milli futbolcunun Sergen Yalçın'a sert tepki gösterdiğini ve Yalçın'ın ulaşmaya çalıştığı bazı futbolcuların telefonlarına yanıt vermediğini öne sürdü.
  • Hamzaoğlu'na göre bir futbolcu, "Milli Takım hocası olsa ne olur? Bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz" ve "Milli Takım'a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam" sözleriyle tepki gösterdi.
  • Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nu eleştirmişti; tepki gösterdiği öne sürülen futbolcuların kimlikleri açıklanmadı.

YouTube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, milli futbolculardan birinin Sergen Yalçın'a çok sert tepki gösterdiğini aktardı. Hamzaoğlu'nun iddiasına göre söz konusu futbolcu, "Ben o kişinin telefonuna bakmam. Benim için yok hükmünde. Milli Takım hocası olsa ne olur? Bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'A GİDERİM, YÜZÜNE BAKMAM"

Yaşanan telefon görüşmesine bizzat tanıklık ettiğini belirten Hamzaoğlu, Sergen Yalçın'ın ulaşmaya çalıştığı bazı futbolcuların aramalara yanıt vermediğini söyledi. Gazeteci, futbolculardan birinin "Milli Takım'a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam" diyerek tepkisini ortaya koyduğunu öne sürdü.

GEÇMİŞTEKİ ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

İddiaların ardından Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde milli futbolcular hakkında kullandığı ifadeler yeniden dikkat çekti. Yalçın, geçmişte Barış Alper Yılmaz için "Üst düzey bir oyuncu değil, olmaz o", Kenan Yıldız için "Yıldız oyuncu zaten böyle olmaz" ve Arda Güler için "Bir şey oynamamış oyuncuları bu kadar yıldız pozisyonuna getirerek yanlış yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nun performanslarını da eleştiren Yalçın'a tepki gösterdiği öne sürülen futbolcuların kimlikleri ise açıklanmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMussi Mussi:

Keser döner sap döner,gün gelir hesap döner,dilin kemigi yok bir sey söylerken üc defa düşüneceksin

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bir noktada haklı yıldız denilen oyuncuları dünya kupasında gördük iki maçta eve döndüler, hem de dünya futbolunda ismi cismi olmayana takımlara yenilerek

yanıt0
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Haber YorumlarıUğur Kart:

SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA BU TİP ŞIMARIKLARI ÇAĞIRMIYACAKSIN TAKIMA.SİL BAŞTAN :NİCE GENÇLER VAR MİLLİ RUH LA OYNAYACAK SADECE BİRAZ SABIR.

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Futbolcuların böyle bir lüksü varmı ya, hem millisin hemde milli takımı reddedeceksin, Sergen bey yeni takım kur sende.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

hem yorumcu, hem teknik adam olmazın örneği....

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Haber YorumlarıSeçkin:

Ekranda futbolcuya sallarsan futbolcuda seni sallamaz...

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