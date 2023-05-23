Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da seçim mitingi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi Malatya'ya geldi. Öğleden sonra kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ile bürokratlar karşıladı. Havalimanından otobüsle hareket eden Erdoğan, yol üzerinde vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılandı. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi, çocuklara oyuncak dağıttı.

"Biz de bugüne kadar hep eserlerimizle konuştuk. Meydanlarda ne söz verdiysek göreve gelince gerçeğe dönüştürmeye çalıştık. Milletimize önce karnemizi gösterip, sonra gelecek 5 yıl için desteğini talep ettik. Geride bıraktığımız 3 ay içinde CHP Genel Başkanı ve arkadaşları ile bizim aramızdaki gündem farkını sizler de gördünüz. Onlar sürekli kavga etti, biz hizmet. Onlar kutuplaştırdı, biz insanlarımızla kucaklaştık. Onlar Alevi, Sünni, Kürt, Türk diyerek böldü, biz 85 milyonla kucaklaştık. Onlar terör örgütleriyle kol kola girdi, biz milletimizle yürüdük. Onlar talimatı Kandil'den aldı, biz Allah'tan ve milletimizden aldık. Onlar yalan söyledi, biz hakkın ve hakikatin safında durduk. Onlar batıdan aferin almaya çalıştı, biz sadece milleti gözettik. Onlar yıkmaktan, durdurmaktan, engellemekten bahsetti, biz icraat, eser, yatırım dedik. Şimdi bu CHP, LGBTC mi? HDP, LGBTC mi? Bu İYİ Parti, LGBTC mi? Diğerlerini söylemeye gerek yok zaten. LGBT, AK Parti'ye sızabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi? Yeniden Refah Partisi'ni sızabilir mi? Büyük Birlik Partisi'ne sızabilir mi? Velhasıl Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Biz, ailenin kutsallığına inanıyoruz. Onlarda böyle bir şey yok. İşte ailenin kutsiyetine inanan Cumhur İttifakı'yla gümbür gümbür pazara gidiyoruz. Onun için çok çalışacağız. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin sorununu çözdük. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya emeklilerimize verilen bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Toplu açılış törenleriyle pek çok şehrimizi ve ilçemizi eşi benzeri görülmemiş eserlere kavuşturduk. Devrim otomobilinin akıbetinden sonra ürettiğimiz Togg'da teslimatlar başladı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen gözlem uydumuz ve diğer uyduları uğurladık. Savunma sanayimizin iftihar projelerinden dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hizmete aldık. İlk özgün helikopterimizi uçurduk, Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. Adını 'KAAN' koyduğumuz milli muharip uçağımızı tanıttık. Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattını hizmete açtık. İstanbul finans merkezinin açılışını yaptık. Sağlık tesislerinden, tünellere, köprülere kadar daha pek çok yatırımı hizmete aldık. Yarısı bizden kampanyasıyla ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirdik. Karadeniz'den çıkardığımız doğal gazı bir ay ücretsiz yaptık. Şimdi bir yıl boyunca da mutfakta yüzde 25'i ücretsiz olmak üzere sizlere gönderiyoruz. Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimiz petrol bulduğumuz haberini halkımızla paylaşmıştık. 45 bin öğretmen ataması yaptık, kamu işçilerimizin maaşını 21 bin, memurlarımızın en düşük maaşını da temmuz ayında inşallah 22 bin liraya yükseltme sözü verdik. Bunların haricinde toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren daha nice adımlar attık. Bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa yansıtmaya var mıyız? Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası var. Ama unutmayın, sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız, zafer sarhoşluğuyla girmeyeceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız."