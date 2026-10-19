Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih’te 3 katlı bir binanın terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri binalardakileri tahliye ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Her iki binanın çatı katında hasar meydana geldi.
Fatih’te bir binanın terasında başlayan yangın, kısa sürede yandaki apartmana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binanın çatı katı zarar gördü.
ALEVLER RÜZGARLA YAYILDI
Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’taki 3 katlı binanın terasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binalarda bulunanları kontrollü şekilde tahliye etti. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.
İKİ BİNADA HASAR
Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yangında her iki binanın çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.