Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih’te 3 katlı bir binanın terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri binalardakileri tahliye ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Her iki binanın çatı katında hasar meydana geldi.

Fatih’te bir binanın terasında başlayan yangın, kısa sürede yandaki apartmana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binanın çatı katı zarar gördü.

ALEVLER RÜZGARLA YAYILDI

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’taki 3 katlı binanın terasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binalarda bulunanları kontrollü şekilde tahliye etti. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.

İKİ BİNADA HASAR

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yangında her iki binanın çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Size kuş göstereceğiz' diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı

"Size kuş göstereceğiz" diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü

Kabus dünyayı sarıyor! İsyan dalgası 11 ülkeyi yangın yerine çevirdi
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı

Bu küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Yeni Partili Belediyeye jandarma operasyonu! Başkan dahil 44 gözaltı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı

İstanbul'daki konserde korkunç son! Ölümlerin nedeni belli oldu
Kuvözde şiddet davasında Adli Tıp raporu aileyi çileden çıkardı: Bizimle dalga geçer gibi

Adli tıp raporu aileyi çileden çıkardı! "Dalga geçer gibi"