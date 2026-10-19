İstanbul barajlarında son 10 yılın Ekim rekoru! Doluluk 5 günde yüzde 38'den 53,54'e çıktı

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İSTANBUL'da etkili olan yoğun yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki su seviyeleri hızla yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı yüzde 38'li değerlerden 5 gün içinde yüzde 53,54'e çıktı. Bu değer son 10 yılın Ekim aylarında yapılan ölçümler arasında en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Alibeyköy Barajı'nda 5 gün önce yüzde 34,44 olarak ölçülen doluluk oranı bugün yüzde 76,6'ya yükseldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken İstanbul barajlarındaki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. İSKİ verilerine göre 5 gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından hızla yükselerek yüzde 53,54'e kadar çıktı.

DOLULUK SON 10 YILIN EKİM REKORUNU KIRDI

Bu değer Ekim ayı içinde yapılan ölçümler arasında son 10 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında doluluk oranı yüzde 24,13, 2024 yılında yüzde 33,94, 2023 yılında ise yüzde 21,01 olarak kayıtlara geçmişti.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SEVİYE İKİ KATINI AŞTI

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışlar Alibeyköy Barajı'nda kısa sürede su seviyesini yükseltti. Alibeyköy Baraj Gölü havzasında yüzde 34'lü seviyelerde ölçülen değerler yoğun yağışların ardından hızla artarak bugün itibariyle yüzde 76,6'ya kadar yükseldi. Baraj gölünün çevresinde kuruyan alanlar tekrar suyla doldu. Alibeyköy Barajı'ndaki hızlı artışın Ekim aylarında yapılan ölçümler incelendiğinde son 10 yılın en yüksek değeri olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 13,29 ölçülmüştü. 2024 yılında aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 6,62, 2023 yılında 23,31, 2022 yılında ise yüzde 29,58 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'un en dolu barajı yüzde 88,53 doluluk oranıyla Darlık Baraj Gölü havzası oldu. İstanbul'un kuzeyinde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajlarında ise su seviyeleri istenilenin çok altında kaldı. Kazandere Baraj Gölü yüzde 8,08, Papuçdere Barajı yüzde 3,76 doluluk oranına sahip.

BARAJ BARAJ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Ömerli yüzde 77,39

Darlık yüzde 88,53

Elmalı yüzde 79,97

Terkos yüzde 36,98

Alibeyköy yüzde 76,6

Büyükçekmece yüzde 30,35

Sazlıdere yüzde 31,95

Istrancalar yüzde 61,73

Kazandere yüzde 8,08

Papuçdere yüzde 3,76

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı