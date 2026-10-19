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Galatasaray'dan Leao için açıklama

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Galatasaray'dan Leao için açıklama
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Galatasaray, Rafael Leao'nun MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Oyuncunun Lille ve Fenerbahçe maçlarında forma giyip giyemeyeceği tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.

Süper Lig devi Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 

GALATASARAY'DAN LEAO AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

HAFİF-ORTA DÜZEYDE ZORLANDA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rafael Leao'nun gerçekleştirilen MR ve ileri tetkikleri sonucunda kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceği ifade edildi.

LILLE VE FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ YAKIN TAKİP

Bu doğrultuda Leao'nun durumu yakından takip edilecek. Portekizli futbolcunun Lille ve Fenerbahçe maçlarında forma giyip giyemeyeceği tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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