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Levent İnanır, Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle dava açacak

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Levent İnanır, Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle dava açacak
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Oyuncu Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal yaşandığını öne sürerek dava açacağını söyledi. Levent İnanır, Kadir İnanır’ın evde bakıcılar ve şoför tarafından incitildiğini öğrendiğini de öne sürdü.

  • Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın hastanedeki ve evdeki bakım sürecinde ihmal yaşandığı gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.
  • Levent İnanır, Kadir İnanır'ın evde bakıcılar ve şoför tarafından incitildiği, yemek yemediği ve kırıldığı iddialarında bulundu.
  • Kadir İnanır'ın vasiyetine inanmadığını belirten Levent İnanır, vasiyetin gerçek iradeyi yansıtmadığını savunarak mirasa ilişkin hukuki girişim yapacaklarını açıkladı.

Esra Ezmeci’nin YouTube kanalında yayımlanan “Kırmızı Çizgi” programına konuk olan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır’ın hastanedeki ve evdeki bakım sürecinde ihmal yaşandığını öne sürerek dava açacağını söyledi. İnanır, “İyi bakıldığını düşünmüyorum” derken, usta sanatçının vefatını hâlâ kabullenemediğini ifade etti.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, katıldığı programda dayısının son günlerine ve vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnanır, Kadir İnanır’ın sağlığına kavuşma sürecinde iyi bakılmadığını düşündüğünü belirterek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. 

“BU ÖLÜMÜ KABUL EDEMİYORUM”

2025 yılında çektiği görüntülerde Kadir İnanır’ı fizyoterapist eşliğinde yürürken gördüğünü söyleyen Levent İnanır, aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra dayısının zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesini sorguladı. İnanır, “Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil” ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR - JÜLİDE KURAL

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın evde bakıcılar ve şoför tarafından incitildiğini öğrendiğini de öne sürdü. Dayısının bu süreçte yemek yemediğini ve kırıldığını iddia eden İnanır, yaşananlarla ilgili ayrı bir dava açacaklarını belirtti. Bu açıklamalar, Levent İnanır’ın iddiaları olarak aktarıldı. 

VASİYETE İNANMADIĞINI SÖYLEDİ

Kadir İnanır’ın vasiyetine inanmadığını da dile getiren Levent İnanır, dayısının geçmişte mal varlığının yönetimi için kendisine vekâlet vermek istediğini ileri sürdü. Vasiyetin İnanır’ın gerçek iradesini yansıtmadığını savunan yeğeni, miras sürecine ilişkin hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Vasiyetnamelerin açılacağı duruşma, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelenmişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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